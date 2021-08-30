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محد صاحي فيهم
منذ ساعتين
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133185
منذ 30 دقيقة
اهم شي الوناسه ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
اصلخوا جلودهم باالخيزران .. .. ( واللي يأيدهم من المعلقين اقرنوه معاهم ) ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. فيه حكمه تقول // من يوافق المخطي في خطاه ، مُفترض يُأدب معااه .. جهز حالك يامحمد ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها برحمته الواسعه ، ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
omar
سوال هل محمد نور عندما كان فى الاتحاد يحط الهلال فى راسه
ابو محمد 😎 ✍️
تمام ، وعلى بركة الله .. [ بس] عدلوا : العدد الإجمالي للسفن الوطنية التي تحمل العلم السعودي حتى اليوم 407 سفن تزيد حمولتها...
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