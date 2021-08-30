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لقطات مخيفة داخل اعصار
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133192
منذ 20 دقيقة
اكيد الحاله صعبه في الجو مخبفه والوزن اخف من وزن الريشه ..
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أحدث التعليقات
واضح*** وصريح***
ماكل مرة تسلم الجرة،ياناجي من الموقف الغريب الخطير..
محمد
شكله جاي من قطر مثل اللي سبقه الاسبوع الماضي
محمد
شكله جاي من قطر مثل اللي سبقه الاسبوع الماضي
واضح*** وصريح***
الف لا بأس عليك ياكابتن،طهور إن شاء الله.
ابو محمد 😎 ✍️
اكيد الحاله صعبه في الجو مخبفه والوزن اخف من وزن الريشه ..
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