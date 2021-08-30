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لحظة تعرض شاب لصاعقة كهربائية
منذ 9 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133201
منذ ساعة
سبحان من انجاه .. زميلاهه تصرفا صح ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
راع الدباب مقرود ومصرقع ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم انتقم من الحوثين وبددهم اي مبدد .. آمين ..
naeeem
انت كيف حصلة على الوظيفه بتدريب
ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل .. .. الله يقويكم وينصركم على من يعاديكم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها ويحسن عزاء الأسرة الكريمه .. آمين ..
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