الزمالك يتحرك لحل أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة المصري

وكالات (صدى):
تحرك نادي الزمالك ضد القرارات التي أصدرتها إدارة المسابقات باتحاد الكرة المصري بشأن العقوبات الصادرة ضده على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراته أمام البنك الأهلي ضمن الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.
وكان الاتحاد قد قرر وقف لاعب الزمالك محمود عبد الرازق ”شيكابالا“، لمدة 8 أشهر وغرمه نصف مليون جنيه بعد أحداث تتويج الزمالك بالدوري المصري الممتاز يوم الجمعة، حيث حدثت مشادة بينه وأحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة الاتحاد قبل تسلم الزمالك درع الدوري الممتاز.
وأكد اتحاد القدم المصري أنه تلقى تظلما من الزمالك بشأن هذه العقوبات، وقد أحال التظلم إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد برئاسة المستشار عادل الشوربجى للنظر فيه.
وأضاف أن قرارات الإيقاف الصادرة عن إدارة المسابقات محل التظلم مؤقتة لحين الفصل في التظلم من قبل لجنة الاستئناف إما بتأييد القرار وإما بتخفيفه أو إلغائه.