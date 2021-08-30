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الزمالك يتحرك لحل أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة المصري

منذ 3 ساعات
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الزمالك يتحرك لحل أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة المصري

وكالات (صدى):

تحرك نادي الزمالك ضد القرارات التي أصدرتها إدارة المسابقات باتحاد الكرة المصري بشأن العقوبات الصادرة ضده على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراته أمام البنك الأهلي ضمن الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الاتحاد قد قرر وقف لاعب الزمالك محمود عبد الرازق ”شيكابالا“، لمدة 8 أشهر وغرمه نصف مليون جنيه بعد أحداث تتويج الزمالك بالدوري المصري الممتاز يوم الجمعة، حيث حدثت مشادة بينه وأحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة الاتحاد قبل تسلم الزمالك درع الدوري الممتاز.

وأكد اتحاد القدم المصري أنه تلقى تظلما من الزمالك بشأن هذه العقوبات، وقد أحال التظلم إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد برئاسة المستشار عادل الشوربجى للنظر فيه.

وأضاف أن قرارات الإيقاف الصادرة عن إدارة المسابقات محل التظلم مؤقتة لحين الفصل في التظلم من قبل لجنة الاستئناف إما بتأييد القرار وإما بتخفيفه أو إلغائه.

الزمالك
نادي الزمالك
اتحاد الكرة المصري
شيكابالا
مسابقة الدوري الممتاز
محمود عبد الرازق

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10108
منذ ساعة
لك الله يا زمالك

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أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
مع تقديري واحترامي لكل مايبذله المسؤلين في علاج المواطن.. وتوفير اسباب الراحة له الا انه ينبغي ان نستفيد من الحكمة التي تقول.. درهم وقاية.....
أبوخالد-أبها.
اخبر لك افغاني يشتغل في فرن تميس يالطيييف.. الطف.. وانا خارج المسؤليه. 😂😂
أبوخالد-أبها.
اخبر لك افغاني يشتغل في فرن تميس يالطيييف.. الطف.. وانا خارج المسؤليه. 😂😂
أبوخالد-أبها.
هههههههه.... الله يسعدك ياابو محمد.. كفيت.. ووفيت. 😀😀
ابو محمد 😎 ✍️
هو هذالا الدكتور اللي يبي يودي ثلاثة ارباع السعديين لدكاتره نفسيين ..؟ .. ياليت من حشرك في قفص 5 قرود البابون و 5 قرود...

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