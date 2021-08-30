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استشاري: الشخص المحصن بجرعتين علميًا غير ملزم بلبس الكمامة

منذ 23 دقيقة
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استشاري: الشخص المحصن بجرعتين علميًا غير ملزم بلبس الكمامة

عادل الحربي (صدى):
أكد الدكتور همام عقيل، أستاذ المناعة والعدوى، أن علميًا الشخص المحصن بجرعتين غير ملزم بلبس الكمامة.

وقال "همام" أن الشخص المحصن بجرعتين من لقاح كورونا علميًا غير ملزم بلبس الكمامة، مضيفًا: "من الصعب الآن التحكم في هذا الموضوع ولكن سنصل لحد معين ويتم وقف لبس الكمامة".

وأشار أيضًا إلى أن الكمامة لا تحمي الإصابة من الإصابة ولكنها تحمي من انتقال المرض من الشخص المصاب لغير المصاب وهى حائل ما بين الفم والانف من الأشياء الموجودة في الجو بشكل عام وهذا في حالة لبسها بشكل صحيح، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

 

كورونا
اللقاحات
الكمامة
الجرعتين
انتقال الفيروس
المحصن

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133172
منذ 19 دقيقة
تماام ..

.. الله يحمينا من كل شر .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تماام .. .. الله يحمينا من كل شر .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اصلخوا جلودهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
مشكله ..
Afaf
معروف عنه من زمان الرمز وهو بالحان والتحكيم والحين طلعو لنا سالفه الفار وياقلب لاتحزن
ابو محمد 😎 ✍️
طيب نظف بيتك ورشّه ضد الذبان والحشرات .. يمكن انت مقرف وهي طقت روحها من قرفك ..

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