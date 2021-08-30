تعرض فتاة لحادث "مؤلم" بعد اختطافها ومحاولة اغتصابها

مليكة فؤاد (صدى):
تمكنت الأجهزة الأمنية في المغرب من فك لغز جريمة اختطاف فتاة ومحاولة اغتصابها.
وتبين أن الفتاة استقلت السيارة رفقة المتهم الذي تعرفت عليه حديثا، وبعد جولة بمدينة البيضاء تناولا وجبة الغداء. وأثناء العودة حاول الجاني الاعتداء عليها جنسيا.
وقاومت الفتاة المتهم الذي كان في حالة سكر لمنعه من الاعتداء عليها فحاول تركها بالعراء لكنها تشبتت بالسيارة لتسقط نتيجة السرعة التي كان يسير بها ما أدى لتعرضها لجروح متفاوتة الخطورة وتم نقلها إلى المستشفى.
اعترف المتهم بارتكاب الواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.