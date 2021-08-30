نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تعرض فتاة لحادث "مؤلم" بعد اختطافها ومحاولة اغتصابها

منذ 58 دقيقة
494
1
تعرض فتاة لحادث "مؤلم" بعد اختطافها ومحاولة اغتصابها

مليكة فؤاد (صدى):
تمكنت الأجهزة الأمنية في المغرب من فك لغز جريمة اختطاف فتاة ومحاولة اغتصابها.

وتبين أن الفتاة استقلت السيارة رفقة المتهم الذي تعرفت عليه حديثا، وبعد جولة بمدينة البيضاء تناولا وجبة الغداء. وأثناء العودة حاول الجاني الاعتداء عليها جنسيا.

وقاومت الفتاة المتهم الذي كان في حالة سكر لمنعه من الاعتداء عليها فحاول تركها بالعراء لكنها تشبتت بالسيارة لتسقط نتيجة السرعة التي كان يسير بها ما أدى لتعرضها لجروح متفاوتة الخطورة وتم نقلها إلى المستشفى.

اعترف المتهم بارتكاب الواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.

المغرب
مدينة البيضاء
جريمة اختطاف

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133172
منذ 54 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تماام .. .. الله يحمينا من كل شر .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اصلخوا جلودهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
مشكله ..
Afaf
معروف عنه من زمان الرمز وهو بالحان والتحكيم والحين طلعو لنا سالفه الفار وياقلب لاتحزن
ابو محمد 😎 ✍️
طيب نظف بيتك ورشّه ضد الذبان والحشرات .. يمكن انت مقرف وهي طقت روحها من قرفك ..

أخر الأخبار

النصر يقترب من التعاقد مع البرازيلي أنسيلمو
النصر يقترب من التعاقد مع البرازيلي أنسيلمو
منذ دقيقة 1007
بالفيديو .. طالبة تروي تجربتها مع العودة الحضورية للدراسة في الدمام
بالفيديو .. طالبة تروي تجربتها مع العودة الحضورية للدراسة في الدمام
منذ 6 دقائق 1089
استشاري: الشخص المحصن بجرعتين علميًا غير ملزم بلبس الكمامة
استشاري: الشخص المحصن بجرعتين علميًا غير ملزم بلبس الكمامة
منذ 23 دقيقة 1348
بدء تخفيض أتعاب المحكمين ورسوم القضايا الأربعاء المقبل
بدء تخفيض أتعاب المحكمين ورسوم القضايا الأربعاء المقبل
منذ 26 دقيقة 1223
مصرع مغربي على يد ابن عمه ووفاة حماته حزنًا عليه
مصرع مغربي على يد ابن عمه ووفاة حماته حزنًا عليه
منذ 27 دقيقة 384
الإطاحة بمواطنين هددا العمالة بالأسلحة البيضاء وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية في الرياض
الإطاحة بمواطنين هددا العمالة بالأسلحة البيضاء وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية في الرياض
منذ 29 دقيقة 1228
القبض على 3 مواطنين بعد الاعتداء وسلب عامل داخل استراحة بجدة
القبض على 3 مواطنين بعد الاعتداء وسلب عامل داخل استراحة بجدة
منذ 32 دقيقة 1216
"كونترا" يوجه رسالة لجماهير الاتحاد بعد وصوله لجدة (فيديو)
"كونترا" يوجه رسالة لجماهير الاتحاد بعد وصوله لجدة (فيديو)
منذ 37 دقيقة 1222
عبور 4 شاحنات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لمحافظتي عدن ومأرب
عبور 4 شاحنات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لمحافظتي عدن ومأرب
منذ 39 دقيقة 1185
"هيئة الاتصالات" تضبط عدداً من الأجهزة المخالفة لنظام الاتصالات في منطقة القصيم
"هيئة الاتصالات" تضبط عدداً من الأجهزة المخالفة لنظام الاتصالات في منطقة القصيم
منذ 49 دقيقة 1275