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شاهد.. عبير سندر تنشر فيديو طريف مع طفلها للرد على اسئلة متابعيها

منذ ساعة
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شاهد.. عبير سندر تنشر فيديو طريف مع طفلها للرد على اسئلة متابعيها

أميرة خالد (صدى):
نشرت الفاشينيستا عبير سندر في "ترند" الردّّ على الأسئلة المكررة من متابعيها على السوشيال ميديا بطريقتها الخاصة بمساعدة طفلها الصغير.وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع المقطع الطريف، وأثنوا على اهتمام عبير بأبسط التفاصيل المتعلقة بطفلها

ونشرت عبير مقطع فيديو حمل عنوان: "أسئلة أتمنى ماما تبطل تسألني هيا"، حيث ظهرت مع طفلها آيدن إلياس، وطبقت "الترند" بطريقة مختلفة.

وظهرت عبير خلاله وطفلها يجلس أمامها وقد ترك يديها على أنغام الموسيقى كما يحصل في "الترند" على "تيك توك"، وكان من بين الأسئلة: "بتحبني أكتر ولا بابا؟"، ليأتي الرد: "بس أحب". ثم تسأل عبير: "مين أكيت بيبي في الدنيا؟"، ليأتي الرد على لسان الطفل: "أكيد أنا".

تيك توك
عبير سندر
آيدن إلياس
أنعام الموسيقى

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133172
منذ ساعة
خلاااص ودوها بلدهاا .. عيّشناها وأمناها وزوجناها وأبلغناها مناها .. ردوا ساعتهم لهم .. الى متى وهي تتسمى باالسعوديه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تماام .. .. الله يحمينا من كل شر .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اصلخوا جلودهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
مشكله ..
Afaf
معروف عنه من زمان الرمز وهو بالحان والتحكيم والحين طلعو لنا سالفه الفار وياقلب لاتحزن
ابو محمد 😎 ✍️
طيب نظف بيتك ورشّه ضد الذبان والحشرات .. يمكن انت مقرف وهي طقت روحها من قرفك ..

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