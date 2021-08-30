شاهد.. عبير سندر تنشر فيديو طريف مع طفلها للرد على اسئلة متابعيها

أميرة خالد (صدى):
نشرت الفاشينيستا عبير سندر في "ترند" الردّّ على الأسئلة المكررة من متابعيها على السوشيال ميديا بطريقتها الخاصة بمساعدة طفلها الصغير.وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع المقطع الطريف، وأثنوا على اهتمام عبير بأبسط التفاصيل المتعلقة بطفلها
ونشرت عبير مقطع فيديو حمل عنوان: "أسئلة أتمنى ماما تبطل تسألني هيا"، حيث ظهرت مع طفلها آيدن إلياس، وطبقت "الترند" بطريقة مختلفة.
وظهرت عبير خلاله وطفلها يجلس أمامها وقد ترك يديها على أنغام الموسيقى كما يحصل في "الترند" على "تيك توك"، وكان من بين الأسئلة: "بتحبني أكتر ولا بابا؟"، ليأتي الرد: "بس أحب". ثم تسأل عبير: "مين أكيت بيبي في الدنيا؟"، ليأتي الرد على لسان الطفل: "أكيد أنا".