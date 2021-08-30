خالد البلطان يكشف حقيقة رحيله عن رئاسة الشباب

نواف السالم (صدى):
أوضح رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا، بشأن رحيله عن النادي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنها أنباء لا أساس لها من الصحة.
وأبدى خالد البلطان، في تصريحات لبرنامج "المنصة" عبر إذاعة "ألف ألف"، استغرابه من نشر مثل هذه الإشاعات في الوقت الحالي.
والجدير بالذكر أن فريق الشباب بدأ منافسات الموسم الرياضي الحالي، بشكل مخيب للآمال، حيث فشل في تحقيق أي انتصار بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما خسر أمام أبها بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى.