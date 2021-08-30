3 خطوات لإخراج مدخل الـAUX في حال فقدانه داخل كاسيت السيارة

أميرة خالد (صدى):
يواجه الكثير من قائدي السيارات مشكلة فقدان مدخل الـ AUX داخل كاسيت السيارة.
وكشف متخصصون عدة خطوات حول كيفية إخراج مدخل الـ AUX في حالة تعثره أو فقدانه داخل كاسيت السيارة. وتضمنت؛
1 – اكتشاف المشكلة
يجب أولًا تحديد عمق الجزء المعدني المكسور داخل كاسيت السيارة، لكي نحضر الأداه المناسبة لاتمام هذه العملية بنجاح، و التي تعمل على التقاط هذا الجزء بعناية دون التأثر بأي تلفيات.
2 – استخدام الأداة المناسبة
من الممكن أن نستخدم نوعين من الأدوات و هما "دبوس معدني" أو "مسدس الشمع" و ربما نستخدمهم هما الاثنين لاجراء هذه العملية.
3 – إخراج الـAUX
تعريض "الدبوس" المعدني إلى درجة حرارة مرتفعة باستخدام أحد "الولاعات" البلاستيكية، ثم وضعه بداخل الكاسيت ليتم انصهار المعدن الداخلي و لو بصورة نسبية، ثم تكرار هذه العملية مرة أخرى باستخدام نقاط صغيرة من مادة الشمع ووضعها على رأس هذا الدبوس، و تركها للحظات ثم نقوم بنزعها .