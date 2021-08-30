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قائمة بأطعمة تجنب تناولها قبل أخذ اللقاح

منذ ساعة
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قائمة بأطعمة تجنب تناولها قبل أخذ اللقاح

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضح الدكتور نيكيتا خارلوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، الأطعمة التي لا ينصح بتناولها قبيل التطعيم ضد "كوفيد-19"؛ حيث من الضروري جدا الامتناع مؤقتا عن تناول الحلويات قبل التطعيم، لأنه عند ارتفاع مستوى السكر في الدم، يصبح من الصعب تحمل الآثار الجانبية للقاح.

وقال الطبيب الروسي، أن "الحلويات من الأطعمة المحرمة قبل التطعيم ضد "كوفيد-19"، لأنها تسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم"، مضيفًا أن نفس الشي يشمل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، ويقول، "تشمل هذه جميع أنواع الكربوهيدرات حتى غير الحلوة: البطاطس، العصائيد، الخبز، لأنها تسبب أيضا ارتفاع مستوى السكر في الدم".

ونصح الطبيب بالامتناع أيضا عن تناول الفواكه قبل التطعيم أو التقليل منها إلى النصف، مع العلم أن من الأفضل عدم تناول الموز والعنب والبطيخ قبل وبعد التطعيم ضد "كوفيد-19"، ولكن يمكن تناول الحمضيات، إلى جانب الامتناع عن المواد الغذائية المسببة لارتفاع مستوى السكر في الدم، تجنب الأطعمة المسببة للحساسية، ويجب عدم تذوق أي أطعمة جديدة، وتناول فقط الأطعمة التي اعتاد الشخص عليها".

 

كورونا
أطعمة
فيروس كورونا
التطعيم
لقاح كورونا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133172
منذ 57 دقيقة
طيب ...

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تماام .. .. الله يحمينا من كل شر .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اصلخوا جلودهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
مشكله ..
Afaf
معروف عنه من زمان الرمز وهو بالحان والتحكيم والحين طلعو لنا سالفه الفار وياقلب لاتحزن
ابو محمد 😎 ✍️
طيب نظف بيتك ورشّه ضد الذبان والحشرات .. يمكن انت مقرف وهي طقت روحها من قرفك ..

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