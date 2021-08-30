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المملكة تقترب من تعيين مستشار لأول مشاريعها النووية

منذ 10 ساعات
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المملكة تقترب من تعيين مستشار لأول مشاريعها النووية

الرياض (صدى):
كشفت مصادر، عن أن المملكة اقتربت من اختيار شركة لتقديم خدمات المشورة لمشاريعها النووية في غضون الشهرين المقبلين، حيث ستتم عملية الاختيار في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.

وذكرت المصادر أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ البرنامج النووي السعودي، اقتربت من اختيار الفائز لتقديم خدمات التدقيق المالي للمشروع، وفقاً لموقع "سي إن بي سي عربية".

وجاء ذلك بعد منافسة بين شركات عالمية، منها "Deloitte، وEY ، وHSBC ، وPwC".

وأضافت أن الفائز سيحصل على عقد لمدة 4 سنوات تتضمن أعماله تقديم دراسة جدوى لكل أعمال المشروع واختيار العروض الأفضل من بين الشركات التي ستتقدم لبناء المفاعل النووي السعودي وحتى إغلاقه بالكامل.

وتابعت المصادر أن تلك الشركات أبدت رغبتها في تنفيذ المشروع، حيث تخطط المملكة لإنشاء مفاعلين في أول مشاريعها النووية لتوليد ما يربو على 2.8 جيجا وات من الكهرباء.

المملكة
الكهرباء
شركات عالمية
البرنامج النووي
الطاقة الذرية
مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية
مشاريع نووية
التدقيق المالي

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 191
منذ 59 دقيقة
المشورة بأن أعمالنا فما خاب من استشار نعمل والصمت حتى يعلم فنحن أهل عمل صمت .

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
حرم الله قتل النفس بدون نفس.. فكيف يستحل دم المسلم إذا غنى؟!
ابو فهد
بكالوريوس هندسة ميكانيكا على اساس اي تستقدموهم من براء السعوديه ويخبصون بالسيارات معهم شهادات هههه شي غريب عجيب
أبو عبدالله الحربي
استجاب ألله سبحانه نتمنى التغير ولان نغير إلى سعودية الغير همه وبقوة إلى قمة عيد وطن وعيد المغير ⚘
أبو عبدالله الحربي
نجرب لأن بداية ولم نجرب ولان نجرب.
محترف
والله انت كارثي وفاشل. وتتكلم بالمحسوبية ووجهك بالدف والواسطات وش الجهل والتخلف الأجانب السعودية كانت ومازالت مدرسة تعلموا فيها وأخذوا الخبرات ويتفاخرون خارجياً بعملة...

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