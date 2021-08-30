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بلقيس فتحي تعلق على الانتقادات التي تعرضت لها لرقصها مع محمد رمضان

منذ ساعة
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بلقيس فتحي تعلق على الانتقادات التي تعرضت لها لرقصها مع محمد رمضان

أميرة خالد (صدى):
ردت الفنانة بلقيس فتحي على الانتقادات التي تعرضت لها مؤخًرا بعد انتشار الفيديو الذي ظهرت خلاله وهي ترقص مع الفنان محمد رمضان على وقع أغنية "ثابت".

وقالت بلقيس لبرنامج "أي تي بالعربي"، أن الأمر حدث بالصدفة؛ إذ كانت تتواجد في إحدى السهرات في الساحل الشمالي وصودف تواجد محمد رمضان، الذي وصفته باللطيف، ليتفاعل ويرقصا معها.

وأضافت: "لا تهمني الانتقادات، فأنا شخصية مرحة أمتلك طاقة إيجابية وأحب التفاعل مع الجمهور كثيرا، كما أنني من يومي أحب الرقص وخير دليل حفل زفافي؛ إذ رقصت رقصا للتاريخ".

 

رقص
انتقادات
محمد رمضان
بلقيس فتحي
الساحل الشمالي
اغنية ثابت

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133172
منذ 49 دقيقة
لا يكثر .. فلا خير فيكِ إذا نُزع الحياءُ ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تماام .. .. الله يحمينا من كل شر .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اصلخوا جلودهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
مشكله ..
Afaf
معروف عنه من زمان الرمز وهو بالحان والتحكيم والحين طلعو لنا سالفه الفار وياقلب لاتحزن
ابو محمد 😎 ✍️
طيب نظف بيتك ورشّه ضد الذبان والحشرات .. يمكن انت مقرف وهي طقت روحها من قرفك ..

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