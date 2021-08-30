بلقيس فتحي تعلق على الانتقادات التي تعرضت لها لرقصها مع محمد رمضان

أميرة خالد (صدى):
ردت الفنانة بلقيس فتحي على الانتقادات التي تعرضت لها مؤخًرا بعد انتشار الفيديو الذي ظهرت خلاله وهي ترقص مع الفنان محمد رمضان على وقع أغنية "ثابت".
وقالت بلقيس لبرنامج "أي تي بالعربي"، أن الأمر حدث بالصدفة؛ إذ كانت تتواجد في إحدى السهرات في الساحل الشمالي وصودف تواجد محمد رمضان، الذي وصفته باللطيف، ليتفاعل ويرقصا معها.
وأضافت: "لا تهمني الانتقادات، فأنا شخصية مرحة أمتلك طاقة إيجابية وأحب التفاعل مع الجمهور كثيرا، كما أنني من يومي أحب الرقص وخير دليل حفل زفافي؛ إذ رقصت رقصا للتاريخ".