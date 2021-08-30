رئيس اتحاد القدم: ندرس إقامة كأس السوبر بمشاركة 4 فرق

ماجد محمد (صدى):
كشف ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم عن دراسة إقامة كأس السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق بدلاً من فريقين،
وقال المسحل: ننتظر اعتماد مجلس إدارة اتحاد القدم على هذا المقترح على أن يطبق بالموسم القادم.
وأشار إلى أن هناك توجه للحصول على أرض بمساحة 100.000م في إحدى المناطق التي تتمتع بأجواء جميلة في الصيف لتكون مقر معسكرات رياضية دائمة.
وأضاف : حقوق النقل التي بيعت للموسم الحالي فقط، وتحدثنا قبل انتهاء الموسم الجاري بأنه سيتم طرح كراسة منافسة النقل التلفزيوني للموسم المقبل.
وتابع رئيس اتحاد القدم : نسعى بالفترة المقبلة أن يكون هناك فروع لاتحاد القدم في مدن مختلفة داخل المملكة.