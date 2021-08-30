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رئيس اتحاد القدم: ندرس إقامة كأس السوبر بمشاركة 4 فرق

منذ 4 ساعات
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رئيس اتحاد القدم: ندرس إقامة كأس السوبر بمشاركة 4 فرق

ماجد محمد (صدى):
كشف ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم عن دراسة إقامة كأس السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق بدلاً من فريقين،

وقال المسحل: ننتظر اعتماد مجلس إدارة اتحاد القدم على هذا المقترح على أن يطبق بالموسم القادم.

وأشار إلى أن هناك توجه للحصول على أرض بمساحة 100.000م في إحدى المناطق التي تتمتع بأجواء جميلة في الصيف لتكون مقر معسكرات رياضية دائمة.

وأضاف : حقوق النقل التي بيعت للموسم الحالي فقط، وتحدثنا قبل انتهاء الموسم الجاري بأنه سيتم طرح كراسة منافسة النقل التلفزيوني للموسم المقبل.

وتابع رئيس اتحاد القدم : نسعى بالفترة المقبلة أن يكون هناك فروع لاتحاد القدم في مدن مختلفة داخل المملكة.

 

المملكة
رياضة
كأس السوبر
السوبر السعودي
اتحاد كرة القدم
المسحل
رئيس اتحاد القدم

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2446
منذ 13 دقيقة
ههههههههه نفس فكرة المربع الذهبي زمان لما شافو الهلال مكوش على بطولات الدوري بالنقاط اخترعو المربع الذهبي -- والآن نفس الفكرة مع السوبر

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اصلخوا جلودهم باالخيزران .. .. ( واللي يأيدهم من المعلقين اقرنوه معاهم ) ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. فيه حكمه تقول // من يوافق المخطي في خطاه ، مُفترض يُأدب معااه .. جهز حالك يامحمد ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها برحمته الواسعه ، ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
omar
سوال هل محمد نور عندما كان فى الاتحاد يحط الهلال فى راسه
ابو محمد 😎 ✍️
تمام ، وعلى بركة الله .. [ بس] عدلوا : العدد الإجمالي للسفن الوطنية التي تحمل العلم السعودي حتى اليوم 407 سفن تزيد حمولتها...

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