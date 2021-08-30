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بالفيديو.. مستشارة توضح تخصص المعلم الذي يقدم مادة التفكير الناقد للطلاب

منذ ساعة
1683
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بالفيديو.. مستشارة توضح تخصص المعلم الذي يقدم مادة التفكير الناقد للطلاب

الرياض (صدى):
أوضحت الدكتورة مها العجمي مستشارة بمركز تطوير المناهج، تخصص المعلم الذي يقدم مادة التفكير الناقد للطلاب.

وقالت المستشارة خلال حديثها على قناة " العربية " ليس هناك تخصص معين يدرسه المعلم، ولكن قد يستطيع معلم الدراسات الاجتماعية واللغة العربية والدراسات الإسلامية تدريس هذه المادة.

ويذكر أن نحو 6 ملايين طالب وطالبة يستعدوا للانتظام هذا العام في عام دراسي مكون من 3 فصول دراسية تتضمن مناهج جديدة، حيث شهدت سلسلة من التغييرات وإدراج بعض المناهج لأول مرة إدراج بعض المناهج مادة التفكير الناقد والتي ستدرس من الصف الثالث المتوسط للصف الأول الثانوي.

الطلاب
وزارة التعليم
المعلم
تطوير المناهج
مها العجمي
مناهج جديدة
التفكير الناقد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133157
منذ ساعة
عندتز حق ..

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
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