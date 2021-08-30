رجل يخنق رضيعًا عن طريق الخطأ أثناء نومه

بكين (صدى):
شهدت الصين واقعة مؤسفة حينما خنق رجل طفل رضيع عن طريق الخطأ حينما كان يغط في النوم بجواره.
وفي التفاصيل، غادرت سيدة صينية منزلها و تركت طفلها مع زوجها وشعرت ببعض القلق وهي في الخارج فقامت بالاطمئنان على الرضيع و اكتشفت الكارثة حينها؛ حيث قامت بتركيب كاميرات للمراقبة في غرفة نومها، بسبب خروجها المتكرر من المنزل.
وفي الفترة الماضية وعدم تواجدها وعدم قدرتها على التعاقد مع شخص يقوم بالاعتناء بالرضيع فتقوم بفتح كاميرات المراقبة كل ربع ساعة عبر الهاتف للاطمئنان على الرضيع، فيما لم تلتفت في ذلك اليوم لهاتفها لتأكدها أن زوجها في المنزل وسيعتني بالطفل.
ولكن حينما تفقدت الكاميرات وجدت أن الزوج قام بخنق الطفل دون قصد أثناء نومه؛ حيث كان مستغرقا في النوم، ولكنه لم يلتفت أنه خنق الطفل عن طريق وضع الغطاء على رأسه فلم يتمكن من التنفس.