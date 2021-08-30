شاب يغتصب طفلة ويضربها حتى الموت

سول (صدى):
شهدت كوريا الجنوبية، جريمة مروعة بقيام شاب بقتل طفلة صغيرة لم تبلغ العامين بعد اغتصابها بطريقة مروعة.
وواجه المتهم البالغ من العمر 29 عامًا اتهامات بالاعتداء الجنسي والإساءة لطفلة تبلغ 20 شهرا، حتى الموت في بيته في دايجون على بعد 165 كيلومترا جنوب سيئول؛ حيث قام بعد منتصف الليل في ذلك اليوم، وكان في حالة سكر بتغطية الطفلة بملاءة السرير ولكمها وداس عليها لأنها لم تتوقف عن البكاء حتى ماتت.
وأقدم المتهم وزوجته، على إخفاء الجثة في صندوق ثلجي في حمامهما، كما توجه له تهمة اغتصاب الضحية قبل قتلها، بينما أبلغ الشرطة بأنه والد الطفلة، إلا أن اختبارا للحمض النووي، أظهر عدم صحة ذلك، فيما جرى التأكد من أن الزوجة هي والدة الطفلة البيولوجية.