خالد البلطان: الرياضة فيها فلوس وتوظيف وفتحت بيوت من خلالها

ماجد محمد (صدى):
أكد خالد البلطان رئيس نادي الشباب، اليوم الاثنين، أن الرياضة فيها فلوس وتوظيف، وفتحت بيوت من خلال الرياضة، وبدأ قطاع الرياضة ينافس القطاعات الأخرى لأنه أصبح آمن ومريح للموظف.
وقال خالد البلطان: "أقول للمستثمرين ؛ الإعلان الرياضي لا يموت.. ودائما أقول للمعلنين إن وجود مشكلة في مباراة ستكون من صالحكم إعلانياً وتسويقياً"، مضيفًا: "حان الوقت للأندية السعودية أن تطور أدواتها وتلحق الوزارة، ولابد من الأندية أن تكون سابقة الوزارة وليس العكس" .
وأضاف: "من أشد العوائق التي تعاني منها الأندية المنشآت الرياضية، ونتمنى أن نرى أكثر من مرسول بارك في السعودية"، متابعًا:" تجربة مرسول بارك جميلة جداً وأرفع القبعة لهم .. والاستثمار في المنشآت الرياضية الأكثر تعقيداً وهذا سيزعل وزارة الرياضة".
واستطرد: "للأندية ثروات ومنتجات لم تستثمر بعد، وكنوز للمستثمرين لم تكتشف بعد"، مختتمًا:"قضية المنشآت قضية حيوية؛ والأمير عبدالعزيز متفهم هالقضية وجاري العمل لإيحاد حلول لهذه لأفكار".