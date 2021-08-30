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سيدة جابت العيد
منذ ساعة
907
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133153
منذ 59 دقيقة
تهاويل ..
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أحدث التعليقات
حنين
خطأ
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه وثمينه باالحيل ..
ابو محمد 😎 ✍️
مهبووول ,,
مغرد
بيض الله وجهك قدرتي انتظار ابوك في الشمس والبرد وافتراش الرصيف بنت رجال ونعم التربيه انتي القدوه بيض الله وجهك يا بنت الرجال
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاهما .. .. لو انفرثت هاالدبيه باالشارع ، يبغالهم سنه ينظفونه ..
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