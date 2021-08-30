بالفيديو.. هجوم على شجون الهاجري بسبب رقصها على أغنية لسعاد حسني

خالد الظفيري (صدى):
هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة الكويتية شجون الهاجرى بعد نشرها فيديو وهي ترقص على أغنية لسعاد حسني من مقطع مسلسها الجديد ملاك رحمة .
وظهرت شجون الهاجرى خلال الفيديو وهى ترتدى ذات الملابس التى أرتدتها الفنانة سعاد حسنى فى فيلمها الشهير شفيقة ومتولى ، وترقص بذات الطريقة التى رقصت بها السندريلا على أغنية بانوا بانوا .
وأثار المقطع الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث رأى البعض ان لم تتمكن من تقليد الفنانة سعاد حسنى ، بين هاجها البعض مؤكدين أنها لا تمتلك انوثة سعاد حسنى حتى تكون بتقديم المشهد ذاته .