غدير السبتي تتعرض لانتقادات لاذعة بسبب مياه الإمارات

خالد الظفيري (صدى):
واجهت الفنانة الكويتية غدير السبتي، انتقادات حادة بعد حديثها عن تأثير المياه في دولة الإمارات على الشعر، وتضرر شعرها بسببه، رغم استخدامها علاجات خاصة للشعر.
وكشف غدير السبتي، عن معاناتها مع مياه الإمارات، وتأثيرها على شعرها الذي تحوّل إلى جافٍ بشكل كبير، بحسب قولها؛ حيث قالت: "إن ماء الإمارات لم يلائم شعرها، وإنه لم يصل سابقًا إلى هذه المرحلة من الجفاف، رغم استخدامها مختلف الزيوت، والمرطبات، والشامبوهات، والماسكات، والمغذيات، دون أي فائدة" .
وسألت السبتي من متابعيها تزويدها بأي مادة مفيدة تعيد الرطوبة إلى شعرها مجددًا؛ ليتم توجيه انتقادات لها واتهمنها بالمبالغة في حديثها، حيث قالت متابعة:" تبالغ أُوفر، تسوي شوووو. عيل نحن سنين نسبح من ماينا جان شعورنا طاحت"،" ماي (مياه) الإمارات ناسبت كل هالملايين، بس شو أقول اسكتْ يا لساني" .