شاب يطلب زوجته في بيت الطاعة: "هربت من الذباب"

القاهرة (صدى):
أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مصر، يطالب فيها بعودة زوجته لمنزل الزوجية، بعد أن تركت المنزل بسبب تواجد الذباب فيه.
وقال الزوج : تزوجت منذ 4 أشهر من "سيدة. م" 22 سنة، ربة منزل، زواجًا تقليديَّا، عن طريق أحد الأقارب.
أضاف : زوجتي خلال فترة معيشتها معي لا تتحدث إلا عن البحث عن شقة جديدة تجاور أسرتها، فهي لا تريد الجلوس بمنزلنا، وتقول أن الشقة يوجد فيها ذباب".
أشار: تحدثت مع زوجتي أكثر من مرة للتخلي عن هذه الفكرة "لسه متجوزين والشقة جديدة"، لكنها رفضت الحديث ولم تغير من تفكيرها، فقمت بضربها وفرت هاربة إلى منزل والدها، ولا تريد العودة رغم محاولات الصلح العديدة.
واختتم الزوج: لم أجد أي طريقة للصلح فقررت اللجوء إلى محكمة الأسرة لردها إلى بيت الطاعة، وقد حملت الدعوى رقم 26 لسنة 2020، ولا تزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها.