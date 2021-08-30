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بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل يستعرض الأحداث في أفغانستان ويعلق على الطريقة التي انسحبت بها أمريكا

منذ ساعتين
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بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل يستعرض الأحداث في أفغانستان ويعلق على الطريقة التي انسحبت بها أمريكا

علي القحطاني (صدى):
استعرض الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات الأسبق التطورات الأخيرة التي شهدتها أفغانستان.

وقال الأمير تركي الفيصل في مقابلة تليفزيونية على قناة CNBC : "لم اتفاجأ عندما عقد السيد ترامب اتفاقية مع طالبان قبل انتهاء فترته الرئاسية كان حتميا أن الحكومة (الأفغانية) ستخسر شرعيتها لأنه (ترامب) كان أقرب حليف لتلك الحكومة ويقوم بالتحدث مع عدو الحكومة، ما فاجئني هو الكيفية التي تم بها الانسحاب لا أعلم ما هي الكلمة المناسبة لاستخدمها هنا سواء عدم كفاءة أو عدم مبالاة أو سوء إدارة"

وأضاف الأمير "كان الأمر خليطا بين كل هذه الأمور في الوقت الذي كان لديهم وقت كبير للاستعداد للانسحاب، الخبرة كانت موجودة ولكن خطأ ما وقع وهذا الجزء المفاجئ الذي حدث في أفغانستان"

وعلق الأمير تركي الأسلحة التي تركت بأيدي طالبان قائلا "أمر مقلق للغاية بقدر الارتباط الذي لا يزال موجودا بين طالبان والقاعدة وهو الأمر الذين يثير القلق أيضا باعتبار أن القاعدة سبق واستهدفت المملكة قبل أي دول أخرى في العام 1995".

أمريكا
الأمير تركي الفيصل
أفغانستان
طالبان

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133153
منذ 54 دقيقة
الله يكفينا شرهم يا سمو الامير ..

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أحدث التعليقات

حنين
خطأ
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه وثمينه باالحيل ..
ابو محمد 😎 ✍️
مهبووول ,,
مغرد
بيض الله وجهك قدرتي انتظار ابوك في الشمس والبرد وافتراش الرصيف بنت رجال ونعم التربيه انتي القدوه بيض الله وجهك يا بنت الرجال
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاهما .. .. لو انفرثت هاالدبيه باالشارع ، يبغالهم سنه ينظفونه ..

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