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إدارة النصر تتفق على تجديد تعاقد عبدالرزاق حمدالله لمدة موسمين

منذ 4 ساعات
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إدارة النصر تتفق على تجديد تعاقد عبدالرزاق حمدالله لمدة موسمين

ماجد محمد (صدى):
اتفقت إدارة نادي النصر مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الفريق، على التجديد لمدة موسمين، مع تحسين المزايا في بعض بنود التعاقد.

وذكرت مصادر أن ”إدارة النصر تعمل على تحسين مزايا العقد الجديد، إثر إسهام حمدالله بشكل إيجابي في نتائج الفريق، حيث لم يتبق سوى بعض التفاصيل البسيطة قبل التجديد بشكل نهائي“.

ويذكر أن عقد المهاجم المغربي مع الفريق ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وسيدخل الفترة الحرة من تعاقده في يناير المقبل.

وكان عبدالرزاق حمدالله قد نفى مؤخرا على صفحته بموقع ”تويتر“ كل الأنباء التي دارت بشأن رحيله عن الفريق وليؤكد رغبته في البقاء.

فريق النصر
مهاجم النصر
حمدالله
عبدالرزاق حمدالله
ا لنصر

التعليقات

نن
نن عدد التعليقات : 4
منذ ساعة
]دعس عليهم المغربي دعس فريق الفقر
نن
نن عدد التعليقات : 4
منذ ساعة
المغربي داعس النصر دعس
ابو فهد
ابو فهد عدد التعليقات : 327
منذ 36 دقيقة
داعس على وجهك يازعيقي وحاشركم بوسط ملعبكم ومخلي صياحكم في كل مكان القطو ماينساء خناقه 😎

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
ضغوطات الحياة بجميع مشاكلها تؤدي الى اكثر من ذلك
طارق
والله كلنا كذا الابناء امانه عظيمه ولا يرتاح الاب الا اذا زوجها رجل صالح ويزوح عياله زوجات صالحات الله يصلحهم
مشكلجي
نستهين باطلاق وهو ابغظ الحلال عند الله الله يهديهم على شان العيال انا متجرع من السالفه هاذي😭😭😭😭
شمس الحقيقة
نسأل الله العفوا والعافية
زائر
لحول ولا قوة الا بالله.. الله يحفظ بلادنا من كل شر

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