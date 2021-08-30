إدارة النصر تتفق على تجديد تعاقد عبدالرزاق حمدالله لمدة موسمين

ماجد محمد (صدى):
اتفقت إدارة نادي النصر مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الفريق، على التجديد لمدة موسمين، مع تحسين المزايا في بعض بنود التعاقد.
وذكرت مصادر أن ”إدارة النصر تعمل على تحسين مزايا العقد الجديد، إثر إسهام حمدالله بشكل إيجابي في نتائج الفريق، حيث لم يتبق سوى بعض التفاصيل البسيطة قبل التجديد بشكل نهائي“.
ويذكر أن عقد المهاجم المغربي مع الفريق ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وسيدخل الفترة الحرة من تعاقده في يناير المقبل.
وكان عبدالرزاق حمدالله قد نفى مؤخرا على صفحته بموقع ”تويتر“ كل الأنباء التي دارت بشأن رحيله عن الفريق وليؤكد رغبته في البقاء.