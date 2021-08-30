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صورة جميلة لحظة الانتهاء من وليمة زواج قديما
منذ ساعة
1259
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زواج
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طعام
وليمة
خبر في صورة
صورة جميلة
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133132
منذ 42 دقيقة
ليش منثرين النعمة على الارض ....!!!؟
.. يالكم من بدو فسقانين ...
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أحدث التعليقات
???
كم شهر ويطلقها ويأخذ غيرها هذا هو جو العفن الفني
ام ياسر
انا جتني رساله اسم المستخدم حق الطالب بدون كلمه المرور وتوكلنا ماحصلت المنصه واذا دخل يقول لايوجد لديك ابناء لديهم حسابات
رااايق
أنت أيش تبغي تقول بالضبط ** لأنك متناقض بصراحة ** مرة تقول تصادم وبعد تقول تفاهم **!!! وأعتقد أن محد متزوج بالأساس ** ههههههههههههههههههههه
خالد
للأسف موضوع التطوع اصبح استغلال
ابو محمد 😎 ✍️
يا دافع البلا ياكريم ..
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