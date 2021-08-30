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بالفيديو.. أخصائي نفسي: أكثر من ثلث السعوديين يحتاجون الذهاب إلى عيادة نفسية

منذ ساعة
12569
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بالفيديو.. أخصائي نفسي: أكثر من ثلث السعوديين يحتاجون الذهاب إلى عيادة نفسية

علي القحطاني (صدى):
صرح الأخصائي أول والمعالج النفسي أسامة الجامع، أن أكثر من ثلث السعوديين يحتاجون الذهاب إلى عيادة نفسية.

وقال أسامة الجامع، خلال مشاركته مع برنامج "الراصد" عبر قناة "الإخبارية" : "أشوف 100 مريض في الشهر ما بين اكتئاب وسواس قهري حالات قلق ورهاب اجتماعي وحالات هلع".

وأوضح "الجامع" أنه جاء في المسح الوطني للاضطرابات النفسية في عام 2019 أنه ما يقارب من 34% من المجتمع السعودي يحتاج أن يذهب إلى العيادة النفسية مرة واحدة في حياته، لافتًا إلى أن هذا الشيء ليس له علاقة بجودة شخصية الإنسان أو عدم جودتها فالاضطرابات النفسية تصيب الجميع على حد سواء.

المجتمع السعودي
اضطرابات نفسية
عيادة نفسية
أخصائي نفسي

التعليقات

omar
omar عدد التعليقات : 174
منذ ساعة
انا اول واحد من فواتير الكهرباء والماء
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 80
منذ ساعة
ألأهم والمهم - عندك الشجاعة تقول عن الأسباب الحقيقية التي جعلت أكثر من ثلث
الشعب يعانون من امراض نفسية ولا بتسوي مثل ماسوت النعامة .
يرحم امك اترك الناس في همها تراهم ماهم ناقصينك تجي تنظر عليهم والله .
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133132
منذ ساعة
الظاهر انت في المقدمه ..
أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 185
منذ 41 دقيقة
القلق كلمة تطلق بكلمة والكثير قلق بمن يقلق من أخبار شائعة تعجب المواطن ولاكن المواطن عارف أنا من يقلق له خفايا بإثارة قلق الدلو لصاحب الدلو الذي همه المواطن لاتقلق نصفي القلق إذن تسمع وعين نرى ألله در من يصفي الذي يقلق ⚘🙏

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أحدث التعليقات

???
كم شهر ويطلقها ويأخذ غيرها هذا هو جو العفن الفني
ام ياسر
انا جتني رساله اسم المستخدم حق الطالب بدون كلمه المرور وتوكلنا ماحصلت المنصه واذا دخل يقول لايوجد لديك ابناء لديهم حسابات
رااايق
أنت أيش تبغي تقول بالضبط ** لأنك متناقض بصراحة ** مرة تقول تصادم وبعد تقول تفاهم **!!! وأعتقد أن محد متزوج بالأساس ** ههههههههههههههههههههه
خالد
للأسف موضوع التطوع اصبح استغلال
ابو محمد 😎 ✍️
يا دافع البلا ياكريم ..

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