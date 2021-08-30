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وفاة جاسوسة الموساد الإسرائيلي منفذة عملية ينبوع الشباب

منذ ساعة
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وفاة جاسوسة الموساد الإسرائيلي منفذة عملية ينبوع الشباب

وكالات (صدى):
توفيت جاسوسة الموساد الإسرائيلي يائيل مان في تل أبيب، التي بقيت تعيش في ظروف سرية ولم ينشر اسمها حتى وفاتها عن عمر 85 عاما، بسبب دورها الكبير في اغتيال شخصيات فلسطينية كبيرة في لبنان عام 1973.

ولدت يائيل مان في كندا عام 1936 وهاجرت إلى إسرائيل عام 1968، وتم تجنيدها في عام 1971 للموساد. وكانت قصتها الأكثر شهرة، هي عندما أرسلت يائيل للعيش في لبنان بشخصية كاتبة قصص وسيناريوهات أفلام جاءت لإعداد فيلم وثائقي لشركة إنتاج بريطانية، حول قصة امرأة تعيش في سوريا ولبنان.

وكانت مهمتها التحضير لعملية ينبوع الشباب، التي نفذتها قوة كوماندوس من دورية رئاسة الأركان بقيادة إيهود باراك، وتم فيها اغتيال القادة الثلاثة في حركة فتح هم كمال عدوان وكمال ناصر وأبو يوسف النجار في بيروت، حيث أنها استأجرت بيتاً في بيروت في عمارة مقابلة تماماً لعمارة تابعة لمنظمة التحرير التي عاش فيها عدد كبير من قادتها، وبينهم القادة الثلاثة، وتعرفت على أحدهم وشربت القهوة معه في بيته، قبل أيام من عملية الاغتيال.

والتقطت عدداً كبيراً من الصور، كانت ترسلها إلى الموساد، ومن بينها صور تركز على المنطقة التي يسكنها المستهدَفون وصور للحارس الشخصي للمستهدَف عدوان، كما جهزت سيارات لنقل عناصر العملية. ونجحت في تجنيد عملاء ساعدوها في جمع المعلومات عن الشخصيات الثلاثة، من دون أن يكتشفوا أنها يهودية أو جاسوسة في الموساد.

ونجحت وحدة الكوماندوس الإسرائيلية في ليلة العاشر من أبريل 1973، بالتسلل إلى بيروت عبر البحر، وتنفيذ العملية، فيما كانت الجاسوسة تتفرج عبر شباكها. وبعد العملية بقيت في العمارة عدة أيام وشاركت في تقديم العزاء. ثم غادرت من دون أن يشعر بها أحد.

لبنان
جاسوسة
الموساد الإسرائيلي
عملية ينبوع الشباب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133132
منذ ساعة
الى جهنم بإذن الله ..
الحزين
الحزين عدد التعليقات : 113
منذ ساعة
إلى جهنم وبئس المصير

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أحدث التعليقات

???
كم شهر ويطلقها ويأخذ غيرها هذا هو جو العفن الفني
ام ياسر
انا جتني رساله اسم المستخدم حق الطالب بدون كلمه المرور وتوكلنا ماحصلت المنصه واذا دخل يقول لايوجد لديك ابناء لديهم حسابات
رااايق
أنت أيش تبغي تقول بالضبط ** لأنك متناقض بصراحة ** مرة تقول تصادم وبعد تقول تفاهم **!!! وأعتقد أن محد متزوج بالأساس ** ههههههههههههههههههههه
خالد
للأسف موضوع التطوع اصبح استغلال
ابو محمد 😎 ✍️
يا دافع البلا ياكريم ..

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