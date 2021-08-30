نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ضبط 29 شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي في جازان

منذ ساعتين
1901
1
ضبط 29 شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي في جازان

جازان (صدى):
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (29) شخصاً بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مما يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

كورونا
شرطة منطقة جازان
منطقة جازان
العقوبات
فيروس كورونا
مخالفي
الحجر الصحي
الجهة المختصة
تعليمات العزل

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133132
منذ ساعة
علموهم السنع ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

???
كم شهر ويطلقها ويأخذ غيرها هذا هو جو العفن الفني
ام ياسر
انا جتني رساله اسم المستخدم حق الطالب بدون كلمه المرور وتوكلنا ماحصلت المنصه واذا دخل يقول لايوجد لديك ابناء لديهم حسابات
رااايق
أنت أيش تبغي تقول بالضبط ** لأنك متناقض بصراحة ** مرة تقول تصادم وبعد تقول تفاهم **!!! وأعتقد أن محد متزوج بالأساس ** ههههههههههههههههههههه
خالد
للأسف موضوع التطوع اصبح استغلال
ابو محمد 😎 ✍️
يا دافع البلا ياكريم ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. الأرصاد: نحن في الربع الأخير من فصل الصيف
بالفيديو.. الأرصاد: نحن في الربع الأخير من فصل الصيف
منذ 7 دقائق 1361
فتاة تحذر من سماعات الأذن: "تعرضت لمحاولة خطف"
فتاة تحذر من سماعات الأذن: "تعرضت لمحاولة خطف"
منذ 17 دقيقة 553
سائق متهور يصدم رجل
سائق متهور يصدم رجل
منذ 37 دقيقة 525
حارس أمن ما عنده تفاهم
حارس أمن ما عنده تفاهم
منذ 42 دقيقة 587
طفل رضيع يفاجئ سائق على طريق سريع
طفل رضيع يفاجئ سائق على طريق سريع
منذ 46 دقيقة 504
"السعودية للكهرباء": الأحمال الكهربائية في المملكة تسجل مستوى تاريخي بزيادة 3%
"السعودية للكهرباء": الأحمال الكهربائية في المملكة تسجل مستوى تاريخي بزيادة 3%
منذ 52 دقيقة 1574
بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل يستعرض الأحداث في أفغانستان ويعلق على الطريقة التي انسحبت بها أمريكا
بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل يستعرض الأحداث في أفغانستان ويعلق على الطريقة التي انسحبت بها أمريكا
منذ 57 دقيقة 1822
شاب يطلب زوجته في بيت الطاعة: "هربت من الذباب"
شاب يطلب زوجته في بيت الطاعة: "هربت من الذباب"
منذ ساعة 784
تسريبات تكشف عن مواصفات بهاتف "آيفون 13"
تسريبات تكشف عن مواصفات بهاتف "آيفون 13"
منذ ساعة 1683
إدارة النصر تتفق على تجديد تعاقد عبدالرزاق حمدالله لمدة موسمين
إدارة النصر تتفق على تجديد تعاقد عبدالرزاق حمدالله لمدة موسمين
منذ ساعة 1951