نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

3 آلاف ساعة تطوعية للهلال الأحمر بالطائف

منذ 4 ساعات
1965
1
3 آلاف ساعة تطوعية للهلال الأحمر بالطائف

الطائف (صدى):
كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف عن احصائية أعمال فريقها التطوعي منذ بدء العام الميلادي ٢٠٢١م حتى تاريخه عن اقامة ٨١ فعالية ومبادرة توعوية حيث كان أبرز تلك المشاركات سباق ولي العهد للهجن كذلك الفرق الإسعافيه للمصطافين في الحدائق والمتنزهات وتطبيق الإجراءات الاحترازية .

وبينت الهيئة أن عدد الساعات التطوعية لتلك المشاركات بلغت ٣٧٧٢ ساعة تطوعية قام بها المتطوعين والمتطوعات المنتسبين لهيئة الهلال الأحمر بالمحافظة .

كما بلغ عدد المتطوعين المنتسبين للهيئة بالطائف ٣٩٥٩متطوع ومتطوعة من مختلف التخصصات والذي يقومون بأدوار فعالة تساهم في الارتقاء بالعمل التطوعي حيث شكلوا مايقارب ٦٥١ فرقة تطوعية خلال الفترة فيما باشرت تلك الفرق ٤٥١ حالة اسعافية تم التعامل معها وفق أعلى احترافية وذلك من خلال تأهيلهم لكيفية التعامل مع الحالات الاسعافية لحين وصول الفرق الاسعافية الطبية

كما نوهت الهيئة أن التسجيل متاح عبر موقع التطوع الخاص بالهيئة للمشاركة في أعمال التطوع و التي تتيحها الهيئة عبر موقعها الرسمي

https://srcavolunteer.srca.org.sa/#!/ar/home

الطائف
هيئة الهلال الأحمر
الهلال الاحمر
احصائية
المتطوعين
الإجراءات الاحترازية
سباق ولي العهد للهجن

التعليقات

خالد
خالد عدد التعليقات : 757
منذ 30 دقيقة
للأسف موضوع التطوع اصبح استغلال

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

???
كم شهر ويطلقها ويأخذ غيرها هذا هو جو العفن الفني
ام ياسر
انا جتني رساله اسم المستخدم حق الطالب بدون كلمه المرور وتوكلنا ماحصلت المنصه واذا دخل يقول لايوجد لديك ابناء لديهم حسابات
رااايق
أنت أيش تبغي تقول بالضبط ** لأنك متناقض بصراحة ** مرة تقول تصادم وبعد تقول تفاهم **!!! وأعتقد أن محد متزوج بالأساس ** ههههههههههههههههههههه
خالد
للأسف موضوع التطوع اصبح استغلال
ابو محمد 😎 ✍️
يا دافع البلا ياكريم ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. الأرصاد: نحن في الربع الأخير من فصل الصيف
بالفيديو.. الأرصاد: نحن في الربع الأخير من فصل الصيف
منذ 7 دقائق 1350
فتاة تحذر من سماعات الأذن: "تعرضت لمحاولة خطف"
فتاة تحذر من سماعات الأذن: "تعرضت لمحاولة خطف"
منذ 17 دقيقة 550
سائق متهور يصدم رجل
سائق متهور يصدم رجل
منذ 37 دقيقة 525
حارس أمن ما عنده تفاهم
حارس أمن ما عنده تفاهم
منذ 41 دقيقة 587
طفل رضيع يفاجئ سائق على طريق سريع
طفل رضيع يفاجئ سائق على طريق سريع
منذ 46 دقيقة 504
"السعودية للكهرباء": الأحمال الكهربائية في المملكة تسجل مستوى تاريخي بزيادة 3%
"السعودية للكهرباء": الأحمال الكهربائية في المملكة تسجل مستوى تاريخي بزيادة 3%
منذ 52 دقيقة 1574
بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل يستعرض الأحداث في أفغانستان ويعلق على الطريقة التي انسحبت بها أمريكا
بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل يستعرض الأحداث في أفغانستان ويعلق على الطريقة التي انسحبت بها أمريكا
منذ 57 دقيقة 1822
شاب يطلب زوجته في بيت الطاعة: "هربت من الذباب"
شاب يطلب زوجته في بيت الطاعة: "هربت من الذباب"
منذ ساعة 784
تسريبات تكشف عن مواصفات بهاتف "آيفون 13"
تسريبات تكشف عن مواصفات بهاتف "آيفون 13"
منذ ساعة 1683
إدارة النصر تتفق على تجديد تعاقد عبدالرزاق حمدالله لمدة موسمين
إدارة النصر تتفق على تجديد تعاقد عبدالرزاق حمدالله لمدة موسمين
منذ ساعة 1951