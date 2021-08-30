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"المسند": قد تعود الحالة المطرية اليوم على 3 مناطق

منذ ساعتين
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"المسند": قد تعود الحالة المطرية اليوم على 3 مناطق

علي القحطاني (صدى):
أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أنه قد تعود الحالة المطرية اليوم الاثنين، مرة أخرى على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

وقال الدكتور عبدالله المسند، أنه متوقع اليوم أن تنشط الرياح الشمالية الشرقية الجافة والحارة والتي قد تثير بعض الغبار على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وذكر "المسند" أن عرفات بمكة تتصدر قائمة أعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية عالمياً، لافتًا إلى مظاهر الصيف الحار جداً لا زالت هي السائدة في أجوائنا، كما كشف عن قائمة لدرجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم 29 محطة في المملكة، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس.

الباحة
جازان
عسير
الطقس
عبدالله المسند
الحالة المطرية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133132
منذ 41 دقيقة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

???
كم شهر ويطلقها ويأخذ غيرها هذا هو جو العفن الفني
ام ياسر
انا جتني رساله اسم المستخدم حق الطالب بدون كلمه المرور وتوكلنا ماحصلت المنصه واذا دخل يقول لايوجد لديك ابناء لديهم حسابات
رااايق
أنت أيش تبغي تقول بالضبط ** لأنك متناقض بصراحة ** مرة تقول تصادم وبعد تقول تفاهم **!!! وأعتقد أن محد متزوج بالأساس ** ههههههههههههههههههههه
خالد
للأسف موضوع التطوع اصبح استغلال
ابو محمد 😎 ✍️
يا دافع البلا ياكريم ..

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