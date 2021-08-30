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شركة الاتصالات السعودية توفر أكثر من 8 وظائف لحملة البكالوريوس

منذ 53 دقيقة
1690
1
شركة الاتصالات السعودية توفر أكثر من 8 وظائف لحملة البكالوريوس

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بعدة مجالات بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض .

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتوفرة هي أخصائي تحليل الأعمال، مدير مشروع تقنيات المحمول،مهندس أول تصميم البنية التحتية ،مدير قسم مراقبة إدارة المخاطر المؤسسية،مشرف استمرارية الأعمال، مدير قسم المخاطر المالية ،أخصائي مهني المخاطر المؤسسية ، مدير قسم مخاطر الشركات.

وأشارت إلى أن التقديم متاح، وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، ويمكن التقديم عبر رابط الشركة .

 

الرياض
وظائف شاغرة
شركة الاتصالات السعودية
حملة البكالوريوس

التعليقات

سالم
سالم عدد التعليقات : 1
منذ 7 دقائق
الحقيقه ضايعه محدن لقاها

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياهذا الأب وحفظ الله لك بنتك من كل سوء ومكروه .. آمين ..
سالم
الحقيقه ضايعه محدن لقاها
ابو علي
احس ان ذا الآدمي فاضي ٢٤دساعه يطلع في المواقع
ابو علي
انسان فاضي الناس طفرانه ويالله تمشي حالها وهذا اكبر همه موسم الرياض
7UP
شالندخه والله

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