شركة الاتصالات السعودية توفر أكثر من 8 وظائف لحملة البكالوريوس

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بعدة مجالات بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض .
وأوضحت الشركة أن الوظائف المتوفرة هي أخصائي تحليل الأعمال، مدير مشروع تقنيات المحمول،مهندس أول تصميم البنية التحتية ،مدير قسم مراقبة إدارة المخاطر المؤسسية،مشرف استمرارية الأعمال، مدير قسم المخاطر المالية ،أخصائي مهني المخاطر المؤسسية ، مدير قسم مخاطر الشركات.
وأشارت إلى أن التقديم متاح، وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، ويمكن التقديم عبر رابط الشركة .