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بالفيديو.. أخصائي نفسي: الفارق العمري الكبير بين الزوجين يُحدث نوعًا من التصادم

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. أخصائي نفسي: الفارق العمري الكبير بين الزوجين يُحدث نوعًا من التصادم

علي القحطاني (صدى):
أكد الأخصائي أول والمعالج النفسي أسامة الجامع، أن فارق العمر الكبير بين الزوجين له تأثيرات سلبية ويتسبب في حدوث تصادم بين الزوجين.

وأوضح أسامة الجامع، إن الزوجة إذا كانت صغيرة يكون لديها حيوية، وتريد أن تفعل العديد من النشاطات والاهتمامات ولديها طاقة على عكس الزوج الذي يكون نضج أكثر ويفضل البقاء أكثر وعدم التغيير واهتماماته مختلفة عن اهتماماته وهو صغير لذلك يحدث نوعًا من التصادم.

وأشار الأخصائي النفسي إلى أن التفاهم بين الزوجين يمكن أن يخلق نوعاً من الانسجام، حتى لو كان الفارق العمري كبيراً بينهما، ناصحاً الجميع بضرورة التقارب العمري بين الزوجين لحدوث التوائم بينهما، بحسب قناة "الإخبارية" .

زواج
أخصائي نفسي
الفارق العمري
عمر الزوجين

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10000
منذ 27 دقيقة
أنت أيش تبغي تقول بالضبط ** لأنك متناقض بصراحة **

مرة تقول تصادم وبعد تقول تفاهم **!!!

وأعتقد أن محد متزوج بالأساس ** ههههههههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

???
كم شهر ويطلقها ويأخذ غيرها هذا هو جو العفن الفني
ام ياسر
انا جتني رساله اسم المستخدم حق الطالب بدون كلمه المرور وتوكلنا ماحصلت المنصه واذا دخل يقول لايوجد لديك ابناء لديهم حسابات
رااايق
أنت أيش تبغي تقول بالضبط ** لأنك متناقض بصراحة ** مرة تقول تصادم وبعد تقول تفاهم **!!! وأعتقد أن محد متزوج بالأساس ** ههههههههههههههههههههه
خالد
للأسف موضوع التطوع اصبح استغلال
ابو محمد 😎 ✍️
يا دافع البلا ياكريم ..

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