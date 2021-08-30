نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يدعو للمشاركة في "موسم الرياض"

منذ ساعة
2206
2
بالفيديو.. تركي آل الشيخ يدعو للمشاركة في "موسم الرياض"

الرياض (صدى):
دعا رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أصحاب المشاريع والمواهب المميزة للمشاركة في "موسم الرياض2".

وأشار تركي آل الشيخ إلى أن فرصة التسجيل لا زالت متاحة، حتى 31 أغسطس الجاري على منصة "مطلوب" .

وفي السياق نفسه، كشفت الهيئة العامة للترفيه، عن وصول طلبات التسجيل لأكثر من 150 ألف طلب للمشاركة في مختلف الفعاليات والمشاريع والمواهب، كما سجلت 16 ألف موهبة و110 آلاف طلب توظيف لموسم الرياض 2، والتي ستكون موزعة على 14 ألف موقع فعالية، وتضم 3000 متجر و2000 مطعم وتحتوي على 1000 فعالية وخدمات لوجستية.

مواهب
مشاريع
الهيئة العامة للترفيه
موسم الرياض
تركي آل الشيخ
منصة مطلوب

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8495
منذ 53 دقيقة
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر
اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال
اللهم من أراد نشر ذلك في مجتمعنا شل أطرافه وكف شره عنا
ابو علي
ابو علي عدد التعليقات : 211
منذ 25 دقيقة
انسان فاضي الناس طفرانه ويالله تمشي حالها وهذا اكبر همه موسم الرياض

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياهذا الأب وحفظ الله لك بنتك من كل سوء ومكروه .. آمين ..
سالم
الحقيقه ضايعه محدن لقاها
ابو علي
احس ان ذا الآدمي فاضي ٢٤دساعه يطلع في المواقع
ابو علي
انسان فاضي الناس طفرانه ويالله تمشي حالها وهذا اكبر همه موسم الرياض
7UP
شالندخه والله

أخر الأخبار

الأمير سطام بن خالد يقدم التعازي لرئيس الاستخبارات العامة في وفاة والدته
الأمير سطام بن خالد يقدم التعازي لرئيس الاستخبارات العامة في وفاة والدته
منذ 13 دقيقة 1352
ضبط 29 شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي في جازان
ضبط 29 شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي في جازان
منذ 23 دقيقة 1565
"المسند": قد تعود الحالة المطرية اليوم على 3 مناطق
"المسند": قد تعود الحالة المطرية اليوم على 3 مناطق
منذ 43 دقيقة 1579
صورة نادرة للأمير منصور بن عبدالعزيز
صورة نادرة للأمير منصور بن عبدالعزيز
منذ 48 دقيقة 1808
شركة الاتصالات السعودية توفر أكثر من 8 وظائف لحملة البكالوريوس
شركة الاتصالات السعودية توفر أكثر من 8 وظائف لحملة البكالوريوس
منذ 53 دقيقة 1687
بالصور.. جدة شهاب "ملح إنستغرام" ترتدي بدلة رجالية
بالصور.. جدة شهاب "ملح إنستغرام" ترتدي بدلة رجالية
منذ 58 دقيقة 808
"العدل" تكشف موعد إطلاق البورصة العقارية
"العدل" تكشف موعد إطلاق البورصة العقارية
منذ ساعة 1686
بالفيديو.. أخصائي نفسي: الفارق العمري الكبير بين الزوجين يُحدث نوعًا من التصادم
بالفيديو.. أخصائي نفسي: الفارق العمري الكبير بين الزوجين يُحدث نوعًا من التصادم
منذ ساعة 1743
الوزن الزائد يزيد فرص النجاة من "الالتهابات البكتيرية"
الوزن الزائد يزيد فرص النجاة من "الالتهابات البكتيرية"
منذ ساعة 1532
بالفيديو.. تركي آل الشيخ يدعو للمشاركة في "موسم الرياض"
بالفيديو.. تركي آل الشيخ يدعو للمشاركة في "موسم الرياض"
منذ ساعة 2206