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عروس تهرب من حفل زفافها عند رؤية شقيق العريس

منذ 3 ساعات
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عروس تهرب من حفل زفافها عند رؤية شقيق العريس

لندن (صدى):
هربت عروس عشرينية من حفل زفافها بعد أن حدث موقفا أغرب من الخيال لم يكن تتوقعه لدى استعدادها لدخول قاعة الزفاف مرتدية الفستان الأبيض.

وأوضحت العروس أنها هربت من حفل زفافها بعد أن رأت شخصا لم تتوقع مجيئة في يوم كهذا، ولم تتخيل أن هناك صلة قرابة بينه وبين العريس، مشيرة إلى أن ذلك الشخص هو شقيق العريس الذي كان مسافرا منذ عدة سنوات و لم يحضر حتى تحضيرات الزفاف الخاصة بالعروسين، و فوجئت بحضوره يوم الزفاف، بحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأضافت العروس أنها كانت على علاقة بشقيق العريس منذ سنوات قبل أن يسافر، واتفقا على الزواج إلا أنه اختفى فجأة وعلمت من أصدقائه أنه سافر وقطعت كل الإتصالات عنه، وفوجئت بعد 8 سنوات أن الشخص الذي قررت الزواج منه هو شقيق حبيبها السابق وخرجت من قاعة الزفاف تركض بفستان الزفاف بعد أن علمت تلك الحقيقة

عروس
الفستان الأبيض
حفل زفاف
تحضيرات الزفاف

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133132
منذ ساعة
أوهوووهـ أعقبي ياالعوبا .. اجل تلعبين على الأخوين ..احجزوها بقفص قرود..

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أحدث التعليقات

???
كم شهر ويطلقها ويأخذ غيرها هذا هو جو العفن الفني
ام ياسر
انا جتني رساله اسم المستخدم حق الطالب بدون كلمه المرور وتوكلنا ماحصلت المنصه واذا دخل يقول لايوجد لديك ابناء لديهم حسابات
رااايق
أنت أيش تبغي تقول بالضبط ** لأنك متناقض بصراحة ** مرة تقول تصادم وبعد تقول تفاهم **!!! وأعتقد أن محد متزوج بالأساس ** ههههههههههههههههههههه
خالد
للأسف موضوع التطوع اصبح استغلال
ابو محمد 😎 ✍️
يا دافع البلا ياكريم ..

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