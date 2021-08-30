عروس تهرب من حفل زفافها عند رؤية شقيق العريس

لندن (صدى):
هربت عروس عشرينية من حفل زفافها بعد أن حدث موقفا أغرب من الخيال لم يكن تتوقعه لدى استعدادها لدخول قاعة الزفاف مرتدية الفستان الأبيض.
وأوضحت العروس أنها هربت من حفل زفافها بعد أن رأت شخصا لم تتوقع مجيئة في يوم كهذا، ولم تتخيل أن هناك صلة قرابة بينه وبين العريس، مشيرة إلى أن ذلك الشخص هو شقيق العريس الذي كان مسافرا منذ عدة سنوات و لم يحضر حتى تحضيرات الزفاف الخاصة بالعروسين، و فوجئت بحضوره يوم الزفاف، بحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
وأضافت العروس أنها كانت على علاقة بشقيق العريس منذ سنوات قبل أن يسافر، واتفقا على الزواج إلا أنه اختفى فجأة وعلمت من أصدقائه أنه سافر وقطعت كل الإتصالات عنه، وفوجئت بعد 8 سنوات أن الشخص الذي قررت الزواج منه هو شقيق حبيبها السابق وخرجت من قاعة الزفاف تركض بفستان الزفاف بعد أن علمت تلك الحقيقة