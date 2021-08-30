ارتفاع أسعار النفط بفعل إعصار "إيدا"

وكالات (صدى):
صعدت أسعار النفط 1%، اليوم الاثنين، بعد أن اجتاح إعصار إيدا القوي خليج المكسيك، مما أجبر السلطات على إغلاق المئات من منصات النفط البحرية وإخلائها.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا أو ما يعادل 1.2% إلى 73.54 دولار للبرميل، بعد أن صعدت أكثر من 11% الأسبوع الماضي توقعا لحدوث تعطل في إنتاج النفط.
وشهدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعًا 53 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 69.27 دولار للبرميل، بعد أن قفزت أكثر قليلا من 10% الأسبوع الماضي.
وأوقفت شركات الطاقة بحلول السبت 91% من إنتاج النفط، أو 1.65 مليون برميل يوميا، في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، وفقا لمكتب السلامة والإنفاذ البيئي، وذلك مع اتجاه إيدا صوب منصات الحفر والبنية التحتية الأخرى.