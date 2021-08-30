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ارتفاع أسعار النفط بفعل إعصار "إيدا"

منذ 4 ساعات
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ارتفاع أسعار النفط بفعل إعصار "إيدا"

وكالات (صدى):
صعدت أسعار النفط 1%، اليوم الاثنين، بعد أن اجتاح إعصار إيدا القوي خليج المكسيك، مما أجبر السلطات على إغلاق المئات من منصات النفط البحرية وإخلائها.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا أو ما يعادل 1.2% إلى 73.54 دولار للبرميل، بعد أن صعدت أكثر من 11% الأسبوع الماضي توقعا لحدوث تعطل في إنتاج النفط.

وشهدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعًا 53 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 69.27 دولار للبرميل، بعد أن قفزت أكثر قليلا من 10% الأسبوع الماضي.

وأوقفت شركات الطاقة بحلول السبت 91% من إنتاج النفط، أو 1.65 مليون برميل يوميا، في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، وفقا لمكتب السلامة والإنفاذ البيئي، وذلك مع اتجاه إيدا صوب منصات الحفر والبنية التحتية الأخرى.

أسعار النفط
خام برنت
العقود الآجلة
خليج المكسيك
إعصار إيدا
خام غرب تكساس الوسيط

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133132
منذ ساعة
عشت يا إعصار عيده ، جعلك عليهم دايماً عايد ، وقيمة البترول بزايد ..

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أحدث التعليقات

???
كم شهر ويطلقها ويأخذ غيرها هذا هو جو العفن الفني
ام ياسر
انا جتني رساله اسم المستخدم حق الطالب بدون كلمه المرور وتوكلنا ماحصلت المنصه واذا دخل يقول لايوجد لديك ابناء لديهم حسابات
رااايق
أنت أيش تبغي تقول بالضبط ** لأنك متناقض بصراحة ** مرة تقول تصادم وبعد تقول تفاهم **!!! وأعتقد أن محد متزوج بالأساس ** ههههههههههههههههههههه
خالد
للأسف موضوع التطوع اصبح استغلال
ابو محمد 😎 ✍️
يا دافع البلا ياكريم ..

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