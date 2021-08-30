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بالفيديو.. الدكتورة يومي ترد على رسالة أحد المعجبين بها: "وقفتلي شعر بدني"

منذ ساعتين
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بالفيديو.. الدكتورة يومي ترد على رسالة أحد المعجبين بها: "وقفتلي شعر بدني"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
ردت الدكتورة يمني خوري اللبنانية، الشهيرة بالدكتورة يومي على رسالة أحد المعجبين بها، في فيديو لها عبر حسابها على سناب شات.

ونصت الرسالة على " يومي انتي تعجبيني كنت متزوج واحدة بشعة ولونها أزرق على أسود حتى شعرها مثل سلك غسيل الصحون، واللي مصبرني عليها فلوسها، بس لما راح المال قعد القرد على حاله وانفصلنا، المهم تصدقي انك متواضعة عنها سبحان الله"

وجاء في رد يومي على هذه الرسالة ” بصراحة وقفت لي شعر بدني على هالخبرية المعفنة”.

وأضافت ” غير أن هالبنت كانت تصرف عليك وعملتك ناس عم تحكي وتتمسخر على شكلها، لو فيك نتفة الرجولية مابتخلي بنت تصرف عليك يا بلا مخ وبلا عقل”.

سناب شات
يمني
الدكتورة يومي
يمني خوري
يومي

التعليقات

قرم
قرم عدد التعليقات : 461
منذ ساعة
يستاهل الحقير.
طلعت ارجل منه!!
قسم بالله بعض الناس تحسبهم رجال وعقولهم عقول حمير اعزكم الله بل الحمار اعقل من تصرفات بعض الناس.
هواوي
هواوي عدد التعليقات : 2825
منذ ساعة
الدكتورة يومي يالبى روحك والله
اكون اضمك اكون اشمك اكون اذوب فيك وبعطرك

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياهذا الأب وحفظ الله لك بنتك من كل سوء ومكروه .. آمين ..
سالم
الحقيقه ضايعه محدن لقاها
ابو علي
احس ان ذا الآدمي فاضي ٢٤دساعه يطلع في المواقع
ابو علي
انسان فاضي الناس طفرانه ويالله تمشي حالها وهذا اكبر همه موسم الرياض
7UP
شالندخه والله

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