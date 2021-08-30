بالفيديو.. الدكتورة يومي ترد على رسالة أحد المعجبين بها: "وقفتلي شعر بدني"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
ردت الدكتورة يمني خوري اللبنانية، الشهيرة بالدكتورة يومي على رسالة أحد المعجبين بها، في فيديو لها عبر حسابها على سناب شات.
ونصت الرسالة على " يومي انتي تعجبيني كنت متزوج واحدة بشعة ولونها أزرق على أسود حتى شعرها مثل سلك غسيل الصحون، واللي مصبرني عليها فلوسها، بس لما راح المال قعد القرد على حاله وانفصلنا، المهم تصدقي انك متواضعة عنها سبحان الله"
وجاء في رد يومي على هذه الرسالة ” بصراحة وقفت لي شعر بدني على هالخبرية المعفنة”.
وأضافت ” غير أن هالبنت كانت تصرف عليك وعملتك ناس عم تحكي وتتمسخر على شكلها، لو فيك نتفة الرجولية مابتخلي بنت تصرف عليك يا بلا مخ وبلا عقل”.