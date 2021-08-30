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فيديو.. مسيرة حافلة لقائد من رواد العمل الأمني في المملكة

منذ 22 ساعة
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فيديو.. مسيرة حافلة لقائد من رواد العمل الأمني في المملكة

عادل الحربي (صدى):
يعتبر الفريق أول فايز بن محمد العوفي -رحمه الله- أول سعودي ابتعث لدراسة فن إطفاء الحرائق وذلك في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، كما يعد من رواد العمل الأمني في المملكة.

واستذكرت رئاسة أمن الدولة، اليوم الاثنين، مسيرة معالي الفريق أول فايز بن محمد العوفي مدير عام المباحث العامة ١٣٨٧ - ١٣٨٩هـ.

وأوضحت أمن الدولة أن العوفي تم تعيينه رئيسا لفرقة المطافيء بمكة المكرمة في 1-1-1368هـ، ثم أصبح رئيسا لعموم فريق المطافيء، وتمت ترقيته إلى رتبة رائد عام في عام 1372هـ.

وترقى العوفي إلى رتبة لواء عام 1385هـ، ثم عمل مديرا عاما للمباحث العامة بعد عامين، وفي 1389 هـ، شغل منصب مدير عام الدفاع المدني، ثم رقى لرتبة فريق، ثم فريق أول 1393هـ.

وأحيل العوفي للتقاعد عام 1400، وتوفي في جدة عام 1421هـ بعد مسيرة هائلة وحافلة بالانجازات.

الدفاع المدني
مكة
المباحث العامة
امن الدولة
فايز بن محمد العوفي
فريق اول

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8497
منذ 41 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له
والنعم فيه خدم دينه ووطنه

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أحدث التعليقات

خالد
مارتينيز يعتبر على ملاكهم اي زياده واين الانظمه والقوانين وحتى الكوري لم يعار وسوف يرفع قضيه عليهم قريبا لاجل سداد 12 مليون دولار ويبقى...
ابو عمار
حسبي الله عليه
ابو عمار
يمكن تكون كمية الكلور المضافه للمياه عاليه اكثر من المطلوب
غليس ولد رماح
مخرب الصفقات لايزال يعبث بالرياضه السعوديه
ابو عمار
طيب

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