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"طالبان" تحظر أصوات النساء على التليفزيون والراديو

منذ 6 ساعات
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"طالبان" تحظر أصوات النساء على التليفزيون والراديو

كابول (صدى):
أعلنت وزارة الثقافة والإعلام الأفغانية، أمس الأحد، أن حركة طالبان، حظرت المؤلفات الموسيقية والأصوات النسائية في محطات التليفزيون والإذاعة في مقاطعة قندهار في أفغانستان.

وأوضحت الوزارة أن النساء بدأن يواجهن تحديات في حياتهن اليومية، رغم وعود طالبان بالسماح لهن بالعمل والدراسة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وكانت حركة طالبان، أعلنت في وقت سابق، عن عزمها حظر الموسيقى علنا داخل أفغانستان، لأنها تعتبرها غير إسلامية، وهذا القرار ليس أمرا جديدا على الحركة، حيث كان حظر الموسيقى من بين القواعد الصارمة لها في تسعينيات القرن الماضي.

أفغانستان
طالبان
وزارة الثقافة
الموسيقى
كابل
قندهار
صوت المرأة

التعليقات

وافي
وافي عدد التعليقات : 903
منذ ساعة
كفو الله ينصركم يارب
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 1513
منذ 50 دقيقة
الموسيقى حرام لا شك فيه ومن امر بسماعها ليس بمشرع لكن هواة الباطل وشهواتهم جعلوها حلال..

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أحدث التعليقات

حنين
خطأ
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه وثمينه باالحيل ..
ابو محمد 😎 ✍️
مهبووول ,,
مغرد
بيض الله وجهك قدرتي انتظار ابوك في الشمس والبرد وافتراش الرصيف بنت رجال ونعم التربيه انتي القدوه بيض الله وجهك يا بنت الرجال
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاهما .. .. لو انفرثت هاالدبيه باالشارع ، يبغالهم سنه ينظفونه ..

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