"طالبان" تحظر أصوات النساء على التليفزيون والراديو

كابول (صدى):
أعلنت وزارة الثقافة والإعلام الأفغانية، أمس الأحد، أن حركة طالبان، حظرت المؤلفات الموسيقية والأصوات النسائية في محطات التليفزيون والإذاعة في مقاطعة قندهار في أفغانستان.
وأوضحت الوزارة أن النساء بدأن يواجهن تحديات في حياتهن اليومية، رغم وعود طالبان بالسماح لهن بالعمل والدراسة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وكانت حركة طالبان، أعلنت في وقت سابق، عن عزمها حظر الموسيقى علنا داخل أفغانستان، لأنها تعتبرها غير إسلامية، وهذا القرار ليس أمرا جديدا على الحركة، حيث كان حظر الموسيقى من بين القواعد الصارمة لها في تسعينيات القرن الماضي.