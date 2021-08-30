15 وظيفة شاغرة بالخطوط الجوية السعودية في جدة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، عن توفر 15 وظيفة إدارية وتقنية وفنية لحملة الدبلوم فأعلى للعمل في جدة.
فيما يلي المسميات الوظيفية المتاحة:
1- أخصائي إجراءات التوظيف والموظفين.
2- أخصائي الشؤون القانونية.
3- أخصائي العقود والضمانات.
4- أخصائي أول العقود والضمانات.
5- كاتب كتيبات.
6- أخصائي العلاقات العامة.
7- أخصائي الأداء وإدارة المواهب.
8- أخصائي إدارة الرواتب.
9- أخصائي نظم الموارد البشرية.
10- أخصائي خدمات الموظفين.
11- أخصائي تقنية المعلومات.
12- أخصائي استقطاب المواهب.
13- مراقب مالي.
14- محلل التخطيط المالي.
15- محلل محاسبة.
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