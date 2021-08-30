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ولادة طفل بعضوين تناسليين لذكر وأنثى في مصر

منذ 3 ساعات
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ولادة طفل بعضوين تناسليين لذكر وأنثى في مصر

القاهرة (صدى):
شهد أحد المستشفيات في مصر، أمس الأحد، حالة ولادة نادرة لطفل بعضوين تناسليين لذكر وأنثى، حيث فوجئ الأطباء بهذه الحالة.

وأوضح الطبيب الذي أجرى عملية الولادة، أن الأم شعرت بآلام الولادة المبكرة، قبل انتهاء الشهر الثامن، وتم على الفور نقلها إلى المستشفى، بعد إصابتها بتسمم حمل، وتم إجراء عملية الولادة لإنقاذ حالتها.

وأشار إلى أنه بعد ولادتها فوجئ الأطباء بوجود عضو تناسلي ذكري وأنثوي فى وقت واحد للطفل، وتم نقل الطفل إلى الحضانة، مؤكداً أن حالته الصحية جيدة.

ولفت إلى أنه في حالة وجود جينات الذكورة عالية يتم تحويل الطفل إلى ذكر، مشيراً إلى أنه لا يوجد سبب معلوم محدد لهذه الحالة، إلا أن هناك بعض الأسباب التي قد تفسر مثل هذه الحالات بشكل عام، منها تناول الأم لأدوية، وتغير الهرمونات، والتغير الجيني، والطفرة الوراثية.

مصر
منوعات
حالة نادرة
تسمم حمل
الهرمونات
ولادة مبكرة
التغير الجيني
الطفرة الوراثية

التعليقات

ابو ناصر
ابو ناصر عدد التعليقات : 604
منذ 26 دقيقة
سبحان الله
الرااااقي..
الرااااقي.. عدد التعليقات : 469
منذ 7 دقائق
لله في خلقه شؤون

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أحدث التعليقات

الرااااقي..
لله في خلقه شؤون
حنا وو
اطفال هههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
المهم اكسبي رضاه واكرميه لأن هذي الايام أصبح نكران الجميل وعقوق الوالدين فن وتحضر عند بعض الاولاد
ابو ناصر
الله يستر

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