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معلم يناجي مدرسته بأبيات شعرية بعد منعه من الدوام بسبب تأخره في الجرعة الثانية

منذ أسبوع
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معلم يناجي مدرسته بأبيات شعرية بعد منعه من الدوام بسبب تأخره في الجرعة الثانية

مكة المكرمة (صدى):
حرم معلم  من الدوام بسبب تأخره في تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا، مما دفعه لمناجاة مدرسته في مكة المكرمة بأبيات شعرية.

وشعر المعلم بالحرمان من دخول مدرسته بعد رؤيته للتنظيم المشرف من قبل وزارة التعليم للعام الدراسي الجديد، قائلا:"لأجل هذا شعرت بالحرمان أنا أشوف اليوم البداية المشرفة جدا لعام جديد؛ فكتبت بل خاطبت مدرستي بهذه الأبيات المتواضعة".

يا آخرَ العلمِ في أنصاف كانونِ

من ذا على البعد يا حبي يواسيني

منعتُ منكِ وأشواقي تقاتلني

عامان مرت وأنتِ في شراييني

تأخرت جرعتي والله يأجرني

متى لوصلك درب الحب يهديني؟

بداية القوم تروي كل ضامئةٍ

شوقي لها شوقُ نحّالٍ لنسريني

حبيبتي .. والمغاني عنك قاصرة

أنتِ السمو الذي يبقى ويبقيني

لست البعيد ولكن الهوى دولٌ

بالصدق ناجيت والنجوى تسليني

دوماً أرى العز في أطراف فاتنتي

عزاً من العلم والآداب والدينِ

هذا سلامي لمن بالفرحِ توجكِ

بروعة  التاج في ساحِ السلاطينِ

وهل وصالي بشعري سوف ينقذني

من الوداعي الذي بالبعد يغريني

أشم ريحة توديعٍ يباغتني

واللوح أكبر من كل التلاوينِ

 

 

مكة المكرمة
مدرسة
معلم
الدوام
أبيات شعرية
لقاح كورونا
الجرعة الثانية

التعليقات

سعد
سعد عدد التعليقات : 1
منذ أسبوع
مبدع ،
أكيد معلم لغة عربية او معلم جغرافيا هههههههه
ابو يحيى
ابو يحيى عدد التعليقات : 1
منذ أسبوع
معلم لغة عربية
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82842
منذ أسبوع
على مهل
أبوخالد إبن سمومة
أبوخالد إبن سمومة عدد التعليقات : 14209
منذ أسبوع
ماشاء الله،
إبداع ياأستاذ،
***
دوماً أرى العز في أطراف فاتنتي

عزاً من العلم والآداب والدينِ.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133572
منذ أسبوع
احسنت يا استاذ ، صح لسانك مليون ويزيدون ..

.. خذ الجرعة الثانيه وتوجه لمحبوبتك بكل ثقة وثبات ... وفقك الله ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53011
منذ أسبوع
جميل جدا
ابو سعود
ابو سعود عدد التعليقات : 641
منذ أسبوع
ليه مستعجل كلها اسبوعين وتداوم
اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 3444
منذ 39 دقيقة
والله مبدع.. شكله شاعر وكل موقف. يسوي قصيدة بس حلوووة. فيها أدب ولغة وخيال وحب.. وكلمات راقية جميلة.

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أحدث التعليقات

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صنيان
رايحين فيها بس والله ماوفر اي وحده فيهم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..

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