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وليد الفراج ينتقد حمدالله: لا مبرر لكثرة خلع قميصه إلا أن يرينا عضلات بطنه

منذ يوم
20628
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وليد الفراج ينتقد حمدالله: لا مبرر لكثرة خلع قميصه إلا أن يرينا عضلات بطنه

ماجد محمد (صدى):
انتقد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، تصرف المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي النصر ، بخلع قميصه خلال الاحتفال بأهدافه.

وقال وليد الفراج "ما في مبرر لكثرة خلع عبدالرزاق حمدالله قميصه، إلا أن يظهر لنا عضلات بطنه، خلاص حفظناها، إذا كل خلعة قميص تحصل على كارت أصفر ستندم على المباراة التي تليها".

جاء ذلك خلال حلقة برنامج أكشن مع وليد، بعدما وجه أحد المشاهدين رسالة لمسلي آل معمر، رئيس النصر، قائلا "عليك أن تتحدث مع النجم المغربي، يا حمدالله نحتاجك في كل المباريات ولا نرى أي داع لخلع القميص وتحصل بسببها على إنذارات".

وكانت أنباء ترددت خلال الفترة الماضية، عن طلب حمدالله الرحيل من نادي النصر، بسبب استبعاده من القائمة الآسيوية، وهو ما نفاه رئيس النادي في تصريحات تلفزيونية، مشددا على أن الشائعات تطارد حمدالله وتثار ضده، لأنه لاعب هداف ويسجل الكثير من الأهداف.

وليد الفراج
كارت أصفر
عبدالرازق حمدالله
أكشن مع وليد

التعليقات

???
??? عدد التعليقات : 19
منذ يوم
ههههههههههه خطير ياوليد
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين) عدد التعليقات : 2825
منذ يوم
فقري وجاه فلوس
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9999
منذ يوم
ياا وليد **حتى أنت ضاغطك حمدالله ***

لما مالقوا في الورد عيب قال عنه فيه شوك *** ههههههههههههههههههههههههه
ساري النهار
ساري النهار عدد التعليقات : 10
منذ 23 ساعة
ايوه هوا في عضلات رجال وانتا شنو وليد
مونتي
مونتي عدد التعليقات : 53
منذ 20 ساعة
لو اللاعب هلالي كان جبت الطبلة ومدحته
عباس قاروره
عباس قاروره عدد التعليقات : 469
منذ 20 ساعة
اوجعك تصرف هالبطل ياوليد غيره يحبي …….
عباس قاروره
عباس قاروره عدد التعليقات : 469
منذ 20 ساعة
خلك في برنامجك واترك عنك هالبطل افضل
مصدوم
مصدوم عدد التعليقات : 25
منذ 20 ساعة
يعني تعرف انه من اول هو يرفع الفانيله لم يجيب هدف ماهي جديده

ليه الانتقاد الحين يا وليد
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2596
منذ 19 ساعة
الآسيوية صعبة قوية،،، فلذلك يخلع الفانلة ليضمها إلى خرقة الصرامي وتصبح بطولتين في نضر الفقراوية،،، نادي ابو خرقة القرنبع ابو صياح وضجيج البقراوية الترشيحية البكاية التبطحية ابو ريالين راعين الدسائس والمؤامرات وبطولات المكاتب
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 37
منذ 19 ساعة
شف هنا تعليقات الطواقي البقردية مثل سيدهم الهراج الطبال طبول لا راحوا ولا جو تلقى الواحد منهم عود دخان عوج
Suliman
Suliman عدد التعليقات : 20
منذ 18 ساعة
جلد حمدالله طلع ما في قلبك طبل والطواقي معك
محمد القحطاني
محمد القحطاني عدد التعليقات : 104
منذ 16 ساعة
ليش ما تتكلم عن حركة صالح الذهرؤ الا اخلاقيه عند تسجيله هدف ولا العين تتصيد حمدالله
محمد القحطاني
محمد القحطاني عدد التعليقات : 104
منذ 16 ساعة
وليد الفراج والشيخ كلهم طواقي معفنه تتصيد للهفوات وتكبرها على نجوم العالمي
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 14136
منذ 13 ساعة
يقول المثل الشعبي(( إذا مالحقته إحذفه))..
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2596
منذ 11 ساعة
الآسيوية صعبة قوية وشخبار الضغط يابو خرقة سمعني صياحك فهو يطربني 😂😂
الوفا طبعي
الوفا طبعي عدد التعليقات : 1928
منذ 10 ساعات
حتى انت مضغوووووط يال🥁🥁🥁🥁🥁
ههههه
ههههه عدد التعليقات : 1
منذ 6 ساعات
غيران بو كرشه
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2596
منذ ساعة
الآسيوية صعبة قوية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياهذا الأب وحفظ الله لك بنتك من كل سوء ومكروه .. آمين ..
سالم
الحقيقه ضايعه محدن لقاها
ابو علي
احس ان ذا الآدمي فاضي ٢٤دساعه يطلع في المواقع
ابو علي
انسان فاضي الناس طفرانه ويالله تمشي حالها وهذا اكبر همه موسم الرياض
7UP
شالندخه والله

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