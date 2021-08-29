وليد الفراج ينتقد حمدالله: لا مبرر لكثرة خلع قميصه إلا أن يرينا عضلات بطنه

ماجد محمد (صدى):
انتقد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، تصرف المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي النصر ، بخلع قميصه خلال الاحتفال بأهدافه.
وقال وليد الفراج "ما في مبرر لكثرة خلع عبدالرزاق حمدالله قميصه، إلا أن يظهر لنا عضلات بطنه، خلاص حفظناها، إذا كل خلعة قميص تحصل على كارت أصفر ستندم على المباراة التي تليها".
جاء ذلك خلال حلقة برنامج أكشن مع وليد، بعدما وجه أحد المشاهدين رسالة لمسلي آل معمر، رئيس النصر، قائلا "عليك أن تتحدث مع النجم المغربي، يا حمدالله نحتاجك في كل المباريات ولا نرى أي داع لخلع القميص وتحصل بسببها على إنذارات".
وكانت أنباء ترددت خلال الفترة الماضية، عن طلب حمدالله الرحيل من نادي النصر، بسبب استبعاده من القائمة الآسيوية، وهو ما نفاه رئيس النادي في تصريحات تلفزيونية، مشددا على أن الشائعات تطارد حمدالله وتثار ضده، لأنه لاعب هداف ويسجل الكثير من الأهداف.