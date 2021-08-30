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سحر أبو شاهين لمنتقدي قرار دخول البنات مدارسهن بالجوالات: "الزمن تغير"

منذ يوم
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سحر أبو شاهين لمنتقدي قرار دخول البنات مدارسهن بالجوالات: "الزمن تغير"

عادل الحربي (صدى):
استنكرت الإعلامية سحر أبو شاهين، الضجة المثارة حول قرار سماح وزارة التعليم للطلاب والطالبات بالدخول للمدارس بالجوالات، لا سيما الفتيات.

وقالت أبو شاهين: "للآن مو قادرة أفهم سبب كل هالضجة علشان سمحوا للبنات بالجوالات في المدارس".

وأضافت: "الهدف التحقق من الحالة الصحية بتاريخ محدث ومن ذات التطبيق مباشرة للموثوقية، والطلاب والطالبات تم أو ستتم توعيتهم بخطورة إساءة استخدام الجوال سواء بتصوير الغير أو استخدامه خلال الحصة أو غير ذلك".

وتابعت: "التربية الجيدة القائمة على الحوار، الاقناع، مراقبة النفس ومحاسبتها، المصارحة والشفافية،عدم الخوف، وإيضاح الصح والخطأ، وعاقبة كل طريق منهما، يجب أن تجعل الأهل مطمئنين لعدم تضرر أبنائهم من حمل الجوال للمدرسة".

واستكملت: "أما التربية التي عمادها القسوة والمنع والحرمان الكامل فهؤلاء من يجب أن يقلقوا"، مشيرة: "الزمن تغير ومحاولة بعض الآباء فرض زمنهم على أبنائهم لن ينتج عنها سوى توتر العلاقة بينهم ومحاولتهم التحايل للحصول على ما حرموا منه وإخفاء كل ذلك عن آبائهم خوفا من ردة الفعل القاسية والهجومية والعنيفة".

وكانت وزارة التعليم، قبل أيام، أعلنت السماح لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية بإدخال الهواتف الذكية للمدرسة، وذلك للتأكد من حالة الوضع الصحي عبر تطبيق "توكلنا"، مشددة عليهم بعدم استخدام هواتفهم داخل الفصول أو بشكل خاطئ حتى لا يتعرضوا للعقوبات وفقا للتعاميم المنظمة.

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مدارس بنات تمنع إحضار الجوال

المملكة
التعليم
مدارس البنات
توكلنا
عودة الدراسة
سحر ابو شاهين

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52827
منذ يوم
اوكي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82623
منذ يوم
الله يا سحر تذكرين يوم نزلوا صورتك على أساس من عصابه خاطفه الدمام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82623
منذ يوم
كل شي تغير جت على الجولات
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52827
منذ يوم
طيب لماذا الضجة المثارة حول قرار سماح وزارة التعليم للطلاب والطالبات بالدخول للمدارس بالجوالات ؟
لللل
لللل عدد التعليقات : 4
منذ يوم
لو انها شالت العدسات والمكياج لعرف السبب
اخاف يطلع واحد من مدرسة الاولاد
خالد ولد اللسيب
خالد ولد اللسيب عدد التعليقات : 699
منذ يوم
يعني وش تنتضر من واحده متبرجه ولبسه عدسات ان تقول
محمد الشريف
محمد الشريف عدد التعليقات : 6
منذ يوم
إذا ما عندك مشكلة في ظهور صورتك في نساء محجبات يخافون الله ومتبعين اوامره والحياء من أهم صفات الانثي وتخاف واحده تصورها وتنشر صورتها
كجمغلو
كجمغلو عدد التعليقات : 17274
منذ يوم
لا تحكمي على غيرك بسبب تحررك من دينك .. هناك من النساء والفتيات من يتمسكن بدينهن رغم كل التغيرات ... الله يكفي بناتنا شر أمثالك
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133172
منذ يوم
ماقصروا الإخوة المعلقين ، جلدوها جلد الكلبه ، تستاهل ماجاه وزود ..
Woow
Woow عدد التعليقات : 1
منذ يوم
الله يكفي بناتنا شر أمثالك
أبو صالح
أبو صالح عدد التعليقات : 118
منذ يوم
تعليق رقم 2 في محله
خاطفة الدمام هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابو ريم
ابو ريم عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
هاذي العينه اللي فسدتت المجتمع

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تماام .. .. الله يحمينا من كل شر .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اصلخوا جلودهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
مشكله ..
Afaf
معروف عنه من زمان الرمز وهو بالحان والتحكيم والحين طلعو لنا سالفه الفار وياقلب لاتحزن
ابو محمد 😎 ✍️
طيب نظف بيتك ورشّه ضد الذبان والحشرات .. يمكن انت مقرف وهي طقت روحها من قرفك ..

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