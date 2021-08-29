نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فضيحة بشأن أرقام زواج القصر في إيران

منذ ساعة
1661
1
فضيحة بشأن أرقام زواج القصر في إيران

طهران (صدى):
فضح مسؤول إيراني، أمس الأحد، أكاذيب بلاده بخصوص ملف زواج القصر، مؤكدا أن الأرقام الحقيقية لهذه الظاهرة في إيران أكبر بكثير مما تظهره الإحصاءات الرسمية.

وصرح مساعد وزير العدل الإيراني لشؤون حقوق الإنسان، محمود عباسي بأن: "إيران تواجه انتقادات واستفسارات متصاعدة من قبل المجتمع الدولي بشأن مسألة زواج القصر".

وكشف المسؤول أن بعض المحافظات تشهد حالات زواج تكون فيها الزوجة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات فقط، قائلا: "بل إن هذه الطفلة تتعرض للطلاق بعد مرور نحو 3 سنوات من زواجها، وتكون حينها أما لـ 3 أطفال ويضطر والدها لرعايتها هي وأولادها".

وأكد أن العديد من الأهالي ممن يقومون بتزويج أطفالهم، يتحايلون على القانون فيما يتعلق بشروط عقد القران.

الجدير بالذكر أن المرشد الإيراني علي خامنئي، دعا المسؤولين في بلاده للترويج بين المواطنين للزواج وزيادة الإنجاب، قائلا:"الزواج والإنجاب من الحاجات الأساسية في حياة ومستقبل أي بلد، ويجب على المسؤولين لا سيما المنشدين بصفتهم منابر إعلامية كبار الترويج لهذه الأمور".

ايران
حقوق الانسان
زواج القاصرات
الطلاق
خامنئي
الملالي
محمود عباسي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133121
منذ ساعة
اخزاهم الله احفاد كسرى انوشروان عبّاد النيران ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بلبل البحر
"إذا لم تستح فاصنع ما شئت"
بلبل البحر
تسريحة زوجها عجيبة
ابو محمد 😎 ✍️
اخزاهم الله احفاد كسرى انوشروان عبّاد النيران ..
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل مايجيه ، الحرامي بارد الوجه ..
سعد بُلع
أسطوانة تتكرر كل مره من إدارة المرور ..!! المرور هو وراء تكدس وتعطيل حركة المرور في الطرقات وكل المواقع ..!! الافضل ان يبقوا في...

أخر الأخبار

فيديو..فتاة تحاول مشاركة الرجال في العرضة الجنوبية بالباحة
فيديو..فتاة تحاول مشاركة الرجال في العرضة الجنوبية بالباحة
منذ 30 دقيقة 1419
محكمة تغرم محمد رمضان 12 مليون جنيه
محكمة تغرم محمد رمضان 12 مليون جنيه
منذ 59 دقيقة 514
فضيحة بشأن أرقام زواج القصر في إيران
فضيحة بشأن أرقام زواج القصر في إيران
منذ ساعة 1661
بالفيديو .. المركز الوطني للنخيل يطلق منصة إلكترونية تجريبية لتسويق التمور
بالفيديو .. المركز الوطني للنخيل يطلق منصة إلكترونية تجريبية لتسويق التمور
منذ ساعة 1316
شاهد.. مدير مدرسة يوزع الوجبات المجانية على الطلاب في أول يوم دراسة
شاهد.. مدير مدرسة يوزع الوجبات المجانية على الطلاب في أول يوم دراسة
منذ ساعتين 1561
الدفاعات السعودية تعترض طائرتين مسيرتين أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
الدفاعات السعودية تعترض طائرتين مسيرتين أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
منذ ساعتين 1368
معلم يتفاجأ اليوم بوجود آخر درس شرحه قبل كورونا لا يزال على سبورة الفصل
معلم يتفاجأ اليوم بوجود آخر درس شرحه قبل كورونا لا يزال على سبورة الفصل
منذ ساعتين 1979
شاهد.. عبدالرحمن بن مساعد ينشر صورة تجمعه مع محمد الشلهوب وأبنائه في منزله
شاهد.. عبدالرحمن بن مساعد ينشر صورة تجمعه مع محمد الشلهوب وأبنائه في منزله
منذ ساعتين 2730
بيونسيه تثير الجدل بين جمهورها بسبب ماسة نادرة وتعتذر:"لم أكن أعلم بتاريخها"
بيونسيه تثير الجدل بين جمهورها بسبب ماسة نادرة وتعتذر:"لم أكن أعلم بتاريخها"
منذ ساعتين 643
قطان يتحدث عن تعيينه بوزارة الخارجية في وظيفة ملحق دبلوماسي منذ 45 عاما
قطان يتحدث عن تعيينه بوزارة الخارجية في وظيفة ملحق دبلوماسي منذ 45 عاما
منذ 3 ساعات 1751