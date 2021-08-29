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معلم يتفاجأ اليوم بوجود آخر درس شرحه قبل كورونا لا يزال على سبورة الفصل

منذ ساعتين
1974
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معلم يتفاجأ اليوم بوجود آخر درس شرحه قبل كورونا لا يزال على سبورة الفصل

عادل الحربي (صدى):
تفاجئ معلم رياضيات بوجود آخر درس شرحه قبل تعليق الدراسة حضوريا إثر جائحة كورونا لا يزال موجودا على سبورة الفصل دون تغير.

وذكر معلم الرياضيات، "عبدالمحسن" على حسابه بموقع "تويتر" أنه شعر بشعور غريب بعدما رأى أن آخر درس شرحه قبل كورونا لا يزال موجودا على سبورة الفصل.

ونشر المعلم صورة للفصل، لافتا إلى أنه وجد الأقلام وممحاة السبورة بمكانها، وعلق عليها وكتب:"كأن الدنيا وقفت ورجعنا نكملها والله غرابة".

وتفاعل العديد المغردون مع الصورة، وعبر بعضهم عن سعادتهم بعودة الدراسة حضوريا، في حين تعجب البعض من وجودها رغم وجود عمال النظافة الذين من المفترض أن يتولوا تنظيف كل شيء في المدرسة بما فيها السبورة.

 

تويتر
دراسة
معلم
عمال نظافة
معلم رياضيات

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133121
منذ ساعتين
هذا دليل الجودة والإخلاااص ، والشرح نابع من القلب المخلص .. موفق خير انت وطلابك ..
Reem
Reem عدد التعليقات : 17
منذ ساعة
فعلاً غريبه شي موحش

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