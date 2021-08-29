تسريحات شعر يمكن اعتمادها لـ طوال القامة

أميرة خالد (صدى):
تلجأ بعض الفتيات طوال القامة لبعض الحيل من أجل الظهور بشكل أفضل لذلك يلجأن لتغيير تسريحة شعرهن بشكل أفضل تراعي الحصول على طول أقصر من الطبيعي.
ويمكن للفتيات في هذه الحالة الاعتماد على التفاصيل والطبقات في تسريحة الشعر، حيث يحتوي الشعر المفرود على نفس تأثير الملابس ذات اللون الواحد؛ لذا يجب الاعتماد على تسريحة الشعر التى تحتوي على طبقات طويلة وقصيرة مع بعضهما، فتسبب تشتيت للانتباه عن الطول الحقيقي.
كما تضم هذه التسريحات عمل التموجات البسيطة للشعر حيث سيعطي نتيجة جيدة ومظهر أقصر للشعر ويمكن استخدام منتج لتثبيت هذه التموجات الطبيعية.
ويجب تجنب تسريحة "البومبية" لأنها تعطي طولاً أكثر من الطبيعي كما يجب الابتعاد عن تسريحة "الكعكة المرتفعة" فوق الرأس.