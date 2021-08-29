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بالفيديو .. عقوبات يتعرض لها مصوري مقاطع المشاجرات المدرسية المملكة

منذ ساعتين
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بالفيديو .. عقوبات يتعرض لها مصوري مقاطع المشاجرات المدرسية المملكة

عادل الحربي (صدى):
علق المحامي والمستشار القانوني، خالد أبو راشد، على مقطع الفيديو المتداول لمشاجرة وقعت داخل إحدى المدارس داخل المملكة.

وقال إن تصوير مثل هذه المقاطع ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي يعد جريمة معلوماتية، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأرجع سبب اعتبار تصوير هذا الفيديو جريمة لكونه يشهر بالأطفال الذين يتشاجرون، مضيفا أن العقوبات الصادرة بهذا الشأن ستبدأ بالتوبيخ لتصل إلى الإيقاف لمدة محددة في دور الملاحظة إذا كان مصور المقطع أقل من 18 عاما، ووصل الأمر إلى أقسام الشرطة والمحاكم، كما سيتم مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة.

 

الأطفال
المملكة
مدرسة
مواقع التواصل الاجتماعي
تصوير

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82601
منذ ساعتين
هههههههههههههههههههههههه تو بدأ المشوار

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههه شكل البزر غاثه..
ابوبدر
دائما السيناريوهات المحتملة : اما ان هناك عدواة لمصلحة ما. او انه احد من طرف الاسرة في حال انفصال الزوج والزوجة.
طارق
الى جهنم ان شاء الله
ابو محمد 😎 ✍️
لخبوا كيانهم ..
ابوبدر
هو السبب فيما حصل لهم وراح يحصل وقرار كارثي بالخروج بهذه الطريقة هروب بالطائرات وتكسير مخلفات الاجهزة والهارديسكات .. الخ . انتهى

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