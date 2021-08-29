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بالفيديو .. "المرور" تحدد مسارات وتوحد الاتجاهات في بعض الأحياء مع عودة الدراسة حضورياً

منذ 6 ساعات
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بالفيديو .. "المرور" تحدد مسارات وتوحد الاتجاهات في بعض الأحياء مع عودة الدراسة حضورياً

الرياض (صدى):
أكد مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء سلمان الجميعي، أنه تم تحديد بعض المسارات وتوحيد الاتجاهات في المدارس داخل الأحياء لضمان وصول الطلاب بشكل سلس وآمن.

وأضاف أن الإدارة استعدت لعودة الدراسة حضوريًا سواء بتوفير العناصر البشرية أو بتوفير الأطقم المادية، وذلك وفقا لما ذكره بقناة "العربية".

ولفت إلى أن الإدارة وضعت مع الجهات ذات الاختصاص خطط استراتيجية مستقبلية فيما يخص تحديد النطاق بكل مدرسة، وتحديد المواقع التي يكون فيها خطورة عامة لخفض السرعة.

وأكد عدم تسجيل أي حوادث مع عودة الطلاب لمقاعدهم الدراسية، فضلا عن تحديد أوقات دخول الشاحنات إلى المناطق داخل المملكة.

المرور
المملكة
مدرسة
الإدارة العامة للمرور
مدارس

التعليقات

سعد بُلع
سعد بُلع عدد التعليقات : 68
منذ ساعة
أسطوانة تتكرر كل مره من إدارة المرور ..!! المرور هو وراء تكدس وتعطيل حركة المرور في الطرقات وكل المواقع ..!! الافضل ان يبقوا في مكاتبهم ولا يخرجوا .. والمركبات تسير بأنسياب دون مشاكل أو اختناقات ..

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يستاهل مايجيه ، الحرامي بارد الوجه ..
سعد بُلع
أسطوانة تتكرر كل مره من إدارة المرور ..!! المرور هو وراء تكدس وتعطيل حركة المرور في الطرقات وكل المواقع ..!! الافضل ان يبقوا في...

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