عبدالله الذيابي: الصيام المتقطع يحرق الشحوم الزائدة

أميرة خالد (صدى):
أكد الدكتور عبدالله الذيابي، طبيب باطنية وجهاز هضمي، أن المكملات التي يتم الترويج لها لا يستفاد منها في حرق الشحوم الزائدة بل أنها دعاية كاذبة.
وقال "الذيابي" عبر حسابه على "تويتر": "الصيام المتقطع يُحرقُ الشحوم الزائدة، والمكملات التي يُرَوّجُ لها بأنها تُحرق الدهون هي لا تُحرق إلا الفلوس التي في جيبك".
وأشار الطبيب إلى أن الصيام المتقطع طريقته من ٨-١٦ ساعة بحسب استطاعة كل فرد ويمكن الصوم يوميًا أو يوم بعد يوم أو ٣ أيام في الاسبوع إلى حين الوصول للوزن المثالي وبعد ذلك تحافظ عليه.