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عروسان لبنانيان يحتفلون داخل محطة وقود
منذ 11 ساعة
1765
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 52816
منذ 13 دقيقة
وين البنزين الايراني الى الان لم يوزعه ابو زميره
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أحدث التعليقات
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههههه اربعه قليل جدا وانت تحتاجين لعشرة حمير ويمكن يطفون الحراره
ابو عمار
بارك الله فيها
ابو عمار
طيب هارب من وين
ابو عمار
وين البنزين الايراني الى الان لم يوزعه ابو زميره
ابو عمار
اللهم زد في قتلاهم
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