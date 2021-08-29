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حادث دهس متعمد أثناء هروب شخص في الكويت

منذ 3 ساعات
1257
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133105
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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أحدث التعليقات

زائر
الظاهر رد على هجوم المطار هذه عندهم معلومات انها داعش خراسان
mohammed
كتاب سفلة لدينا للأسف كل مرة يطلع واحد منهم بتصريح مثل وجهه
صالح الغامدب
والله الي بيطبخ لمرته وهي راقده .... انه ماهو رجال وانه خروف ... انا تزوجت عشان تقوم ببيتي وعيالي واعطيتها مهر لهذا السبب انا...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
عبدالله
لو منظمين القمة العراقيين رجال وفيهم نخوة عروبة علموا هذا المجوسي قدره ومحله الذي يليق به

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